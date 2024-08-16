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АНАЛІТИКА

Долар помірно дешевшає до євро і фунта, падає до єни

16:52 16.08.2024 |

Фінанси

 

Долар США демонструє помірне зниження в парах з євро і фунтом стерлінгів удень у п'ятницю, прискорив падіння до японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,24%, ширший WSJ Dollar Index - 0,36%.

Напередодні DXY піднявся на 0,4% на сильних статданих щодо американської економіки.

Зокрема, у четвер стало відомо, що роздрібний продаж у Штатах у липні зріс на 1% відносно попереднього місяця, максимальними темпами з січня 2023 року. Крім того, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в країні минулого тижня несподівано зменшилася на 7 тис., що підтверджує стійкість ринку праці.

"Ці статдані спростовують думку про те, що Федрезерв відстав від ринку і буде змушений піти на різке зниження ставок, щоб уникнути рецесії, - сказав портфельний керуючий у BNP Paribas Asset Management Пітер Васалло. - Ринок відреагував відповідним чином".

Інвестори оцінюють вірогідність того, що ставку буде знижено на 25 базисних пунктів на вересневому засіданні, у 74,5%, за даними CME FedWatch. Водночас очікування, що ставку буде знижено одразу на 50 б.п. на майбутньому засіданні, зменшилися після публікації позитивних статданих.

Пара євро/долар за даними на 15:00 кв торгується на рівні $1,0993 порівняно з $1,0971 на закриття попередньої сесії, євро зміцнюється на 0,2%.

Вартість фунта стерлінгів до долара збільшилася на 0,4%, до $1,2908 з $1,2854 напередодні.

Пара долар/єна торгується на рівні 147,97 єни проти 149,3 єни на закриття попередньої сесії, долар падає на 0,9%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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