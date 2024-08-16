НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,1798 грн/$1

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю слідом за нічним ралі на Волл-стріт, оскільки сильні економічні дані США допомогли вгамувати побоювання щодо рецесії, в той час як бети на зниження процентних ставок все ще залишаються в грі.