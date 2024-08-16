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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,1798 грн/$1
12:45 16.08.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 16 серпня 2024 року.
|Показник
|15.08.2024
|16.08.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.1498
|41.1798
|0.07
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 16 серпня - 41,1382 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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