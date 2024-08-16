Українська монета перемогла на міжнародному конкурсі

Срібна пам'ятна монета "Сміливість бути. UA" стала найкращою монетою у номінації про сучасну подію за підсумками міжнародного конкурсу "Монета року".

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Національного банку України.

"Срібна пам'ятна монета "Сміливість бути. UA" здобула перемогу в номінації "Найкраща монета про сучасну подію" та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу "Монета року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пам'ятна монета "Сміливість бути. UA" присвячена сміливості української нації та продовжує серію "Безсмертна моя Україно".

Аверс монети містить стилізоване зображення України у вигляді тризуба на тлі меча, що символізує сучасність та історичну значущість, а на реверсі зображено золоту зірку, яка символізує надію та сміливість українців у протистоянні російській агресії, з написом "СМІЛИВІСТЬ БУТИ. UA".

Автори ескізів цієї знакової для кожного українця пам'ятної монети - київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор - Володимир Атаманчук (працівник Банкнотно-монетного двору НБУ).

Пам'ятна монета була введена в обіг 23 серпня 2023 року. Вона має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г. Тираж - до 5 000 штук.

Як повідомлялося, міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить нумізматичне видання World Coin News. Цього року експерти визначали переможців серед майже 600 монет із 42 країн світу, випущених у 2023 році.