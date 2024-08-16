Фінансові новини
- |
- 16.08.24
- |
- 15:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українська монета перемогла на міжнародному конкурсі
12:20 16.08.2024 |
Срібна пам'ятна монета "Сміливість бути. UA" стала найкращою монетою у номінації про сучасну подію за підсумками міжнародного конкурсу "Монета року".
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Національного банку України.
"Срібна пам'ятна монета "Сміливість бути. UA" здобула перемогу в номінації "Найкраща монета про сучасну подію" та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу "Монета року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пам'ятна монета "Сміливість бути. UA" присвячена сміливості української нації та продовжує серію "Безсмертна моя Україно".
Аверс монети містить стилізоване зображення України у вигляді тризуба на тлі меча, що символізує сучасність та історичну значущість, а на реверсі зображено золоту зірку, яка символізує надію та сміливість українців у протистоянні російській агресії, з написом "СМІЛИВІСТЬ БУТИ. UA".
Автори ескізів цієї знакової для кожного українця пам'ятної монети - київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор - Володимир Атаманчук (працівник Банкнотно-монетного двору НБУ).
Пам'ятна монета була введена в обіг 23 серпня 2023 року. Вона має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г. Тираж - до 5 000 штук.
Як повідомлялося, міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить нумізматичне видання World Coin News. Цього року експерти визначали переможців серед майже 600 монет із 42 країн світу, випущених у 2023 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО Iris-T та танки Leopard: у Німеччині розкрили деталі нової військової допомоги Україні
|Politico: США готові відправити Україні ракети великої дальності для F-16
|Зеленський вніс в Раду законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС
|У Курській області ЗСУ захопили у полон близько 2000 російських солдатів, - The Independent
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Страхування суден у портах Одеси зараз лише на 1-1,5% дорожче мирного часу - в.о. міністра агрополітики
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,1798 грн/$1
|Українська монета перемогла на міжнародному конкурсі
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.08.24
|Ціни на золото наблизилися до рекордних максимумів на тлі послаблення побоювань щодо рецесії
|Азійські акції зростають слідом за ралі на Волл-стріт на тлі послаблення побоювань щодо рецесії
|Долар зміцнився після того, як американські дані розвіяли побоювання щодо рецесії
Бізнес
|З 0 до 100% за 4 хвилини 30 секунд: realme представила технологію швидкої зарядки SuperSonic на 320 Вт
|Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів
|У Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку
|Google представив Pixel 9 Pro Fold – свій складаний смартфон з найбільшим дисплеєм
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL
|Pixel 9 додає запис дзвінків і транскрипцію, а також безкоштовний Satellite SOS на два роки
|Google офіційно представив Pixel 9