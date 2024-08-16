Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська монета перемогла на міжнародному конкурсі

12:20 16.08.2024 |

Фінанси

Українська монета перемогла на міжнародному конкурсі

 

Срібна пам'ятна монета "Сміливість бути. UA" стала найкращою монетою у номінації про сучасну подію за підсумками міжнародного конкурсу "Монета року".

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Національного банку України.

"Срібна пам'ятна монета "Сміливість бути. UA" здобула перемогу в номінації "Найкраща монета про сучасну подію" та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу "Монета року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пам'ятна монета "Сміливість бути. UA" присвячена сміливості української нації та продовжує серію "Безсмертна моя Україно".

Аверс монети містить стилізоване зображення України у вигляді тризуба на тлі меча, що символізує сучасність та історичну значущість, а на реверсі зображено золоту зірку, яка символізує надію та сміливість українців у протистоянні російській агресії, з написом "СМІЛИВІСТЬ БУТИ. UA".

Автори ескізів цієї знакової для кожного українця пам'ятної монети - київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор - Володимир Атаманчук (працівник Банкнотно-монетного двору НБУ).

Пам'ятна монета була введена в обіг 23 серпня 2023 року. Вона має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г. Тираж - до 5 000 штук.

Як повідомлялося, міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить нумізматичне видання World Coin News. Цього року експерти визначали переможців серед майже 600 монет із 42 країн світу, випущених у 2023 році.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1382
  0,1880
 0,45
EUR
 1
 45,3055
  0,2442
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9056  0,01 0,03 41,4207  0,09 0,22
EUR 44,8278  0,16 0,35 45,5604  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1600  0,00 0,01 41,1750  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес