Азійські акції зростають слідом за ралі на Волл-стріт на тлі послаблення побоювань щодо рецесії

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю слідом за нічним ралі на Волл-стріт, оскільки сильні економічні дані США допомогли вгамувати побоювання щодо рецесії, в той час як бети на зниження процентних ставок все ще залишаються в грі.

Індекси Волл-стріт різко зросли в четвер після того, як сильні дані з роздрібних продажів посилили оптимізм щодо економіки США. Більш м'які дані по інфляції, опубліковані на початку тижня, також сприяли тому, що трейдери розраховували на зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні.

Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX показали найкращі результати в Азії, піднявшись на 3,2% і 2,5% відповідно. Вони також були найкращими в Азії цього тижня.

Обидва індекси мають додати від 7% до 8,5% цього тижня, оскільки вони відновились після чотирьох тижнів стрімких втрат, які також призвели до переходу на ведмежий ринок.

Настрої щодо Японії покращились цього тижня завдяки сильнішим, ніж очікувалось, даним по валовому внутрішньому продукту за другий квартал, які показали, що економіка набирає обертів на фоні підвищення заробітних плат та особистих витрат.

Але японські акції все ще залишаються в межах «ведмежого» ринку, який розпочався минулого тижня, а аналітики JPMorgan попереджають, що нещодавнє зростання було зумовлене переважно внутрішніми покупками, а іноземні інвестори залишаються обережними щодо викупу акцій в Японії.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 1,6% завдяки майже 8% зростанню акцій JD.com після того, як роздрібний торговець електронікою показав набагато вищі, ніж очікувалося, прибутки за червневий квартал.

Конкурент Alibaba Group виріс на 3,6%, навіть незважаючи на те, що його прибутки за червень не виправдали прогнозів. Акції зросли на припущеннях, що Alibaba підвищить свій лістинг на Гонконгській біржі, щоб зробити її доступною для купівлі інвесторами з материкового Китаю в кінці цього місяця, що може привернути значний притік інвестицій в акції через південний фондовий зв'язок.

Але китайські ринки відстали, оскільки змішані економічні показники з країни утримували інвесторів від місцевих акцій. Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли приблизно на 0,1%.

Акції континентального Китаю отримали незначну підтримку від нових обіцянок стимулювання з боку Народного банку Китаю. Центральний банк має ухвалити рішення щодо базової кредитної ставки наступного тижня, після несподіваного зниження ставки в липні з метою стимулювання зростання.

Азійські ринки зросли, оскільки зменшилася перспектива рецесії в США і постійні бети на зниження процентних ставок в США підтримували ризикові активи.

Австралійський ASX 200 виріс на 1,3%, а південнокорейський KOSPI підскочив на 1,8% в ході наздоганяючої торгівлі.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 продемонстрували сильне відкриття, причому індекс також має різко зрости після вихідного дня в четвер.