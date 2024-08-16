Долар зміцнився після того, як американські дані розвіяли побоювання щодо рецесії

Курс долара до єни наблизився до двотижневого максимуму після найбільшого одноденного зростання проти основних конкурентів за останні чотири тижні, оскільки сильні економічні дані зі США майже повністю розвіяли побоювання щодо рецесії.

Долар був особливо сильним по відношенню до японської валюти завдяки зростанню прибутковості казначейських облігацій, оскільки трейдери зменшили бети на те, що Федеральна резервна система буде змушена вдатися до агресивного пом'якшення наступного місяця.

Чутливі до ризику валюти, такі як фунт стерлінгів, були стійкими, оскільки покращення економічних перспектив стимулювало зростання акцій.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, включаючи єну, фунт стерлінгів і євро, мало змінився і склав 103,20 після зростання на 0,41% за ніч, що є максимальним показником з 18 липня.

Долар трохи знизився до 149,11 єни, але залишився близьким до максимуму четверга 149,40, рівня, який востаннє бачили 2 серпня.

Міністерство торгівлі повідомило, що роздрібні продажі минулого місяця зросли на 1,0%, перевершивши прогнози щодо зростання на 0,3%. Окремі дані показали, що минулого тижня 227 000 американців звернулися за допомогою по безробіттю, що менше, ніж очікувалося 235 000.

Трейдери переконані, що ФРС 18 вересня знизить ставки, але обговорюють розмір зниження. Згідно з FedWatch Tool від CME Group, шанси на надвелике зниження ставки на 50 базисних пунктів наразі становлять 25%, в порівнянні з 36% днем раніше.

Несподівано м'які щомісячні дані по заробітній платі на початку місяця підвищили шанси на більш значне скорочення до 71%.

«Зростання знаходиться в кращому становищі, і консенсус знову підтримує тезу про «м'яку посадку», - сказав Кріс Вестон, голова аналітичного відділу Pepperstone, вказуючи на 150 ієн за долар як наступний рівень для спостереження за валютною парою.

«Хоча завжди існують ризики, які можуть вплинути на курс, в потоці даних зараз мало даних, які могли б реально вплинути на настрої в найближчій перспективі».

Фунт стерлінгів трохи виріс до $1,2859, продовживши своє нічне зростання на 0,21%. Британська валюта отримала додатковий імпульс від хороших показників ВВП в четвер.

Курс євро не змінився і склав $1,0973 після падіння на 0,36% на попередній сесії.

Чутливий до ризиків австралійський долар утримався на рівні $0,66105 після зростання на 0,2% напередодні після того, як дані показали значно більший, ніж очікувалось, сплеск зайнятості.