Американські індекси завершили торги з підвищенням, оскільки роздрібні продажі заспокоїли побоювання щодо уповільнення темпів зростання

Основні індекси Волл-стріт закрилися в четвер з підвищенням, а Nasdaq виріс більш ніж на 2% після того, як липневі дані про роздрібні продажі в США продемонстрували стійкість споживчих витрат, розвіявши побоювання про неминучу рецесію в найбільшій економіці світу.

Дев'ять з 11 основних секторів S&P 500 зросли, на чолі з секторами споживчих товарів та інформаційних технологій.

Роздрібні продажі зросли на 1,0% після переглянутого в бік зниження на 0,2% в червні, що послабило побоювання різкого економічного уповільнення, викликані стрибком рівня безробіття минулого тижня.

Лідер роздрібної торгівлі Walmart виріс на 6,58% після того, як вдруге в цьому році підвищив свій річний прогноз прибутку, оскільки американці потягнулися до його магазинів за недорогими товарами першої необхідності.

Конкуруючі компанії Target і Costco також зросли на 4,35% і 1,69% відповідно.

Окремий показник також показав, що кількість американців, які подали нові заявки на отримання допомоги по безробіттю, несподівано впала минулого тижня.

«Стіна занепокоєння починає руйнуватися, оскільки настрої покращуються, а фундаментальні показники підтримують схильність до ризику», - сказав Террі Сандвен, головний стратег по акціях в U.S. Bank Wealth Management. «Роздрібні продажі перевищили очікування, показники індексу споживчих цін вийшли на прийнятному рівні, тому фундаментальний фон відповідає зростанню цін на акції».

Прибутковість дворічних і 10-річних казначейських облігацій зросла після публікації даних, а трейдери збільшили бети на зниження ставки Федеральним резервом на 25 базисних пунктів до 76,5% порівняно з 65% до публікації даних.

Інвестори з обережністю очікують на економічні дані цього тижня, останні перед довгоочікуваною промовою голови ФРС Джерома Пауелла в Джексон-Хоулі наступного тижня.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 554,67 пункти, або на 1,39%, до 40 563,06. S&P 500 виріс на 88,01 пункту, або на 1,61%, до 5 543,22. Nasdaq Composite виріс на 401,90 пунктів, або на 2,34%, до 17 594,50.

Серед інших лідерів, акції Cisco Systems зросли на 6,8% після того, як компанія спрогнозувала кращі, ніж очікувалося, доходи в першому кварталі і повідомила, що скорочує 7% своєї глобальної робочої сили.

Акції Nike зросли на 5,07%, оскільки інвестор-мільярдер Вільям Акман збільшив свою частку в компанії, що виробляє спортивний одяг. Акції Ulta Beauty підскочили на 11,17% після того, як Berkshire Hathaway Уоррена Баффета придбав частку в мережі магазинів косметики.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 3,22 до 1. На біржі Nasdaq кількість випусків акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 2,66 до 1.

Індекс S&P 500 показав 30 нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 76 нових максимумів і 104 нових мінімумів.