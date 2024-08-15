Долар США стабільний до євро та єни, дешевшає щодо фунта

Долар США стабільний до євро та єни на торгах у четвер, дешевшає до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Трейдери очікують нової порції статданих щодо американської економіки. О 15:30 EET оприлюднять дані про динаміку роздрібного продажу в Штатах за минулий місяць, а також щотижневий звіт про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США. Крім того, Федеральна резервна система (ФРС) випустить дані про зміну промвиробництва в країні за липень о 16:15 EET.

Опублікований напередодні звіт Мінпраці США показав сповільнення темпів інфляції в країні в липні до 2,9% у річному вираженні - мінімуму з березня 2021 року - порівняно з червневими 3%.

Ці дані підвищили впевненість трейдерів у тому, що Федрезерв почне зниження базової процентної ставки наступного місяця. При цьому ринок убачає високу ймовірність зменшення ставки одразу на 50 базисних пунктів (б.п.) замість традиційних 25 б.п.

Сильний звіт із роздрібного продажу в США може дещо послабити очікування такого різкого зниження ставки ФРС, що призведе до зміцнення долара, зазначають експерти Monex Europe, думку яких наводить The Wall Street Journal.

Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics експертів передбачає підвищення роздрібного продажу в липні на 0,3% після нульової зміни місяцем раніше.

Поліпшення споживчої активності підтримає думку про те, що економіка США зберігає стійкість, вважають аналітики Monex, які прогнозують зниження ставки ФРС на 25 б.п. у вересні.

Пара євро/долар за даними на 15:15 кв торгується на рівні $1,1012 порівняно з $1,1014 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта стерлінгів до долара збільшилася до $1,2864 з $1,2827 напередодні.