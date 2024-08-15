НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1498 грн/$1

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в четвер, залишаючись близькими до рекордних максимумів, оскільки більш м'які, ніж очікувалося, дані по споживчій інфляції в США підштовхнули бети на те, що Федеральна резервна система почне знижувати ставки.