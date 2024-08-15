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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1498 грн/$1
12:44 15.08.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 15 серпня 2024 року.
|Показник
|14.08.2024
|14.08.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3406
|41.1498
|-0.46
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 14 серпня - 41,3464 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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