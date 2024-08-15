Українські аграрії вже отримали понад ₴28 мільярдів доступних кредитів

Із початку року понад 5 тисяч агрогосподарств отримали більш ніж 28 млрд гривень за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"З початку року 9 526 агрогосподарств отримали 66,66 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» - 5 857 господарств профінансовано більш ніж на 28 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що за різними програмами найбільший обсяг кредитів отримали аграрії Київської (16,85 млрд грн виділено для 930 підприємств), Дніпропетровської (4,57 млрд грн для 707 підприємств), Черкаської (4,21 млрд грн для 392) та Львівської (4,1 млрд грн для 597) областей.

За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» найбільше кредитів отримали сільгоспвиробники Київщини (3,57 млрд грн для 574 господарств), Кіровоградщини (2,55 млрд грн для 767), Вінниччини (2,44 млрд грн для 585), Одещини (2,28 млрд грн для 544) та Харківщини (2,12 млрд грн виділено для 347 господарств).

Як повідомлялося, пільгове фінансування агровиробників за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в межах «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».

Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.