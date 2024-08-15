Фінансові новини
- |
- 15.08.24
- |
- 15:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські аграрії вже отримали понад ₴28 мільярдів доступних кредитів
11:56 15.08.2024 |
Із початку року понад 5 тисяч агрогосподарств отримали більш ніж 28 млрд гривень за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
"З початку року 9 526 агрогосподарств отримали 66,66 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» - 5 857 господарств профінансовано більш ніж на 28 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві зазначають, що за різними програмами найбільший обсяг кредитів отримали аграрії Київської (16,85 млрд грн виділено для 930 підприємств), Дніпропетровської (4,57 млрд грн для 707 підприємств), Черкаської (4,21 млрд грн для 392) та Львівської (4,1 млрд грн для 597) областей.
За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» найбільше кредитів отримали сільгоспвиробники Київщини (3,57 млрд грн для 574 господарств), Кіровоградщини (2,55 млрд грн для 767), Вінниччини (2,44 млрд грн для 585), Одещини (2,28 млрд грн для 544) та Харківщини (2,12 млрд грн виділено для 347 господарств).
Як повідомлялося, пільгове фінансування агровиробників за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в межах «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Зеленський схвалив операцію з підриву «Північного потоку», та згодом намагався її зупинити
|Лубінець пояснив, навіщо створювати військові комендатури у Курській області
|Зеленський зібрав нараду по Курській області: обговорювали створення військових комендатур
|Не лише «Саваслейка». Що відомо про найбільшу атаку України на аеродроми РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США стабільний до євро та єни, дешевшає щодо фунта
|З оновленням iOS 18.1 Apple дозволить стороннім розробникам використовувати NFC-чип iPhone для оплат
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1498 грн/$1
|Українські аграрії вже отримали понад ₴28 мільярдів доступних кредитів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.08.24
|Ціни на золото зростають, рекордні максимуми близькі, оскільки дані по індексу споживчих цін підживлюють бети на зниження ставок
|Азійські акції зростають на позитивних даних щодо інфляції в США та позитивних даних з Японії та Китаю
Бізнес
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL
|Pixel 9 додає запис дзвінків і транскрипцію, а також безкоштовний Satellite SOS на два роки
|Google офіційно представив Pixel 9
|Рівень світового продажу електромобілів у липні зріс на 21%, хоча попит у Європі зменшився
|SpaceX анонсувала перший пілотований космічний політ над полюсами Землі наприкінці 2024 року
|У Google Wallet тепер можна зберігати практично все, але поки лише у США
|Визначення фільмів та серіалів через TikTok стане набагато простішим через функцію Spotlight