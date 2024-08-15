Азійські акції зростають на позитивних даних щодо інфляції в США та позитивних даних з Японії та Китаю

Азіатські акції зросли в четвер, оскільки нові ознаки уповільнення інфляції в США посилили надії на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою, в той час як безліч позитивних економічних показників з регіону також сприяли поліпшенню настроїв.

Ринки Японії та Китаю показали найкращі результати в регіоні після того, як окремі дані показали, що економіка Японії зросла більше, ніж очікувалося, у другому кварталі, а роздрібні витрати в Китаї збільшилися в липні.

Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Уолл-стріт, де американські фондові індекси досягли двотижневого максимуму, оскільки дані по інфляції індексу споживчих цін виявилися холоднішими, ніж очікувалося. Ф'ючерси на американські фондові індекси також дещо зросли на азіатських торгах, оскільки більш м'які дані по інфляції сприяли зростанню впевненості в тому, що ФРС знизить ставки у вересні.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX зросли приблизно на 0,9%, причому обидва індекси наблизились до двотижневого максимуму.

Дані по валовому внутрішньому продукту показали, що економіка Японії у другому кварталі зросла більше, ніж очікувалось, завдяки відновленню приватного споживання. Це відновлення відбулося після того, як різке підвищення заробітної плати, про яке домовилися японські профспілки на початку цього року, почало поширюватися по всій країні.

Позитивний показник ВВП покращив перспективи японської економіки, особливо після різкого скорочення в першому кварталі. Це також пов'язано з прогнозом Банку Японії про те, що підвищення заробітних плат сприятиме збільшенню витрат у найближчі місяці, що підкріпить місцеве зростання та підтримає акції, що мають внутрішню експозицію.

Але сильна японська економіка дає Банку Японії більше простору для подальшого підвищення процентних ставок, особливо якщо інфляція також зростатиме. Така тенденція може обмежити загальне зростання японських ринків.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли більш ніж на 1% кожен, оскільки дані показали, що роздрібні продажі в країні в липні зросли більше, ніж очікувалося.

Гонконгський індекс Hang Seng додав 0,6%, причому подальше зростання було обмежене падінням на 0,6% акцій Tencent Holdings Ltd, навіть незважаючи на те, що інтернет-гігант показав сильніші прибутки в другому кварталі.

Позитивні дані по роздрібних продажах змусили інвесторів забути про слабші, ніж очікувалось, показники промислового виробництва та інвестицій в основний капітал, в той час як рівень безробіття в Китаї також несподівано виріс до 4,2%.

Уповільнення споживання стало ключовим моментом занепокоєння для китайської економіки, оскільки погіршення умов в країні призвело до того, що споживачі затягнули свої гаманці.

Настрої щодо Китаю зіткнуться з ще одним серйозним випробуванням у четвер, коли лідери електронної комерції Alibaba Group і JD.com - обидва вважаються індикаторами споживчих витрат - мають відзвітувати про свої квартальні прибутки пізніше в четвер.

Серед більш широких азійських ринків, австралійський ASX 200 виріс на 0,5%. Але подальше зростання індексу було стримане значно сильнішими, ніж очікувалося, показниками по ринку праці, які зберегли побоювання щодо подальшого підвищення процентних ставок в країні.