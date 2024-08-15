Долар знизився на тлі уповільнення інфляції в США, що створює передумови для зниження ставок

Долар знизився в четвер, а євро наблизився до восьмимісячного максимуму після того, як дані показали, що інфляція в США сповільнюється, підкріпивши припущення про те, що Федеральний резерв може знизити вартість запозичень наступного місяця.

Єна була стабільною на рівні 147,26 за долар після того, як дані показали, що економіка Японії в квітні-червні зросла швидше, ніж очікувалося, на 3,1% в річному обчисленні, відновившись після попереднього кварталу завдяки значному зростанню споживання.

У США дані в середу показали, що індекс споживчих цін зріс помірно, відповідно до очікувань, а річний приріст інфляції сповільнився до рівня нижче 3% вперше з початку 2021 року.

Ці цифри доповнюють помірне зростання цін виробників у липні, що свідчить про те, що інфляція має тенденцію до зниження, хоча трейдери тепер очікують, що ФРС не буде настільки агресивною щодо зниження ставок, як вони сподівалися.

Джош Честант, портфельний менеджер на публічних ринках в GuideStone Funds, сказав, що дані по ІСЦ та ІЦВ США вказують на зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів (б.п.) у вересні.

«Багато чого буде залежати від тону протоколу і прес-конференції після засідання, але ринки можуть бути дещо розчаровані, якщо ми отримаємо зниження ставки лише на 25 б.п.», - сказав він.

За даними CME FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки на 25 б.п. в наступному місяці становить 64%, а ймовірність зниження на 50 б.п. - 36%. На початку тижня трейдери рівномірно розділилися між двома варіантами зниження ставки після розпродажу минулого тижня.

Ринки очікують, що цього року ФРС знизить ставку на 100 б.п.

«Сліпуче зелене світло для зниження ставок залишається завзято увімкненим, і ФРС отримує дезінфляційні докази, необхідні для того, щоб отримати впевненість, щоб піти на це», - сказав Кайл Чепмен, аналітик валютних ринків в Ballinger Group.

«Зниження ставки на 50 б.п. є відчайдушним кроком і буде більше залежати від страху перед зростанням».

На початку торгів курс євро стабільно тримався на рівні $1,10110, коли він наблизився до $1,10475, найвищого рівня з початку січня, якого він досяг в середу. Єдина валюта зросла на 0,86% за тиждень, показавши найсильніший тижневий приріст за останній місяць.

Фунт стерлінгів майже не змінився і склав $1,2826 після падіння в середу, оскільки більш м'які, ніж очікувалося, показники інфляції споживчих цін у Великобританії підтримали очікування подальшого зниження процентних ставок Банком Англії в цьому році.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти проти шести конкурентів, востаннє був на рівні 102,6, недалеко від восьмимісячного мінімуму 102,15, якого він торкнувся минулого тижня. Індекс знаходиться в плюсі вже четвертий тиждень поспіль, востаннє це було в березні-квітні 2023 року.

Тепер увага інвесторів буде зосереджена на даних по роздрібних продажах в США, які вийдуть пізніше в четвер.

У той же час, єна на дюйм відійшла від семимісячного максимуму 141,675, досягнутого під час ринкового хаосу минулого тижня.

Інвестори все ще перетравлюють рішення прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда піти у відставку наступного місяця, хоча аналітики кажуть, що ця новина мала обмежений вплив на ринки.

Новозеландський долар востаннє мало змінився на рівні $0,5997 після падіння більш ніж на 1% на попередній сесії після того, як Резервний банк Нової Зеландії знизив готівкову ставку на чверть пункту, що стало першим пом'якшенням з початку 2020 року.

Австралійський долар був стабільним на рівні $0,6595 напередодні публікації даних по ринку праці, які можуть вплинути на очікування щодо процентних ставок.

За словами Крістіни Кліфтон, старшого економіста Commonwealth Bank of Australia, зниження рівня безробіття може призвести до того, що ринки почнуть знижувати ціни на зниження процентної ставки центрального банку Австралії в цьому році і підтримати австралійський долар.