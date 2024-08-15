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S&P 500 продовжив серію перемог до 5 сесій; Nasdaq отримав прибуток навіть на тлі падіння Alphabet
08:05 15.08.2024 |
S&P 500 завершив середу зростанням, продовживши свою переможну серію до п'яти сесій, оскільки останні дані по інфляції заспокоїли інвесторів, які ставили на те, що Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки в США в наступному місяці.
Nasdaq Composite також показав п'ятий поспіль денний приріст, хоча він ледве видерся на позитивну територію на тлі падіння акцій Alphabet і деяких технологічних компаній-мегаполісів.
Рухи були загалом стриманими, оскільки багато інвесторів пішли у серпневі відпустки, а нові стимули для торгівлі були відсутні, що сприяло загальній млявій картині серед основних індексів.
Останні дані по споживчих цінах в США, опубліковані в середу, посилили очікування того, що ФРС почне знижувати процентні ставки у вересні.
Споживчі ціни в США помірно зросли в липні, а річне зростання інфляції сповільнилося до рівня нижче 3% вперше з початку 2021 року. Днем раніше м'якші, ніж очікувалося, дані щодо цін виробників вказали на те, що інфляція продовжує помірно зростати, хоча ще не на шляху до цільового показника центрального банку США у 2%.
Згідно з CME FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) на засіданні ФРС 17-18 вересня становить 55%. До виходу цих даних думки трейдерів майже порівну розділилися між зниженням ставки на 25 б.п. і 50 б.п.
Скотт Ладнер, головний інвестиційний директор Horizon Investments, сказав, що він називає такі дні «ринками, що бурхливо рухаються в нікуди», додавши, що оскільки індекс споживчих цін демонструє схожу картину з даними по індексу цін виробників, у трейдерів немає причин для переоцінки рішень, ухвалених напередодні.
«Немає жодних вагомих підстав для того, щоб рухати ціни в той чи інший бік», - сказав він.
S&P 500 закрився на рівні 5 455,21, що на 0,38% або 20,78 пунктів вище. Nasdaq Composite закрився на позначці 17 192,60, що на 0,03% або 4,99 пункти вище. Промисловий індекс Доу-Джонса закрився зростанням на 242,75 пункти, або 0,61%, на позначці 40 008,39.
Акції Alphabet, материнської компанії Google, впали на 2,3% на повідомленнях ЗМІ про те, що Міністерство юстиції США розглядає варіанти, які включають поділ пошукової системи.
Інші мега-компанії показали змішану динаміку: Tesla впала на 3,1%, Meta Platforms - на 0,3%, Microsoft - на 0,7%, а Nvidia - на 1,7%.
Відскок акцій мегакомпаній та технологічних компаній допоміг ринкам компенсувати більшість втрат від глобального обвалу на початку місяця після того, як дані показали, що рівень безробіття в США різко зріс у липні.
За словами Ладнера з Horizon, ті, хто стурбований загальною силою американської економіки, будуть уважно стежити за публікацією даних про роздрібні продажі в четвер від Бюро перепису населення Міністерства торгівлі.
Ці побоювання призвели до того, що індекс волатильності Cboe, показник страху на Волл-стріт, лише минулого тижня досяг найвищого рівня з 2020 року. Однак у середу він залишився нижче свого довгострокового середнього значення в 20 пунктів на другий день, закрившись на позначці 16,19.
Згідно з аналізом Reuters, за сім торгових сесій індекс VIX повернувся до свого довгострокового середнього значення 17,6, що є найшвидшим падінням індексу з 35 пунктів - рівня, який асоціюється з високим рівнем страху.
Більшість основних секторів S&P були в плюсі, на чолі з фінансовим сектором, який зріс на 1,3%. Цьому сприяло зростання більш ніж на 4,6% акцій Progressive і Charles Schwab, які виросли після позитивних липневих показників, а також Allstate, який піднявся після того, як домовився про продаж бізнес-одиниці.
Обидва страховики завершили торги на рекордних максимумах.
Kellanova зросла на 7,8% після того, як сімейний кондитерський гігант Mars заявив, що купить виробника Cheez-It і Pringles за майже $36 млрд.
Акції Cardinal Health зросли на 3,7% після того, як дистриб'ютор ліків підвищив свій прогноз прибутку на 2025 рік.
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