Долар дешевшає до євро і зміцнюється до фунта, ринок очікує даних про динаміку інфляції в США

Долар США дешевшає в парі з євро на торгах у середу, стабільний щодо єни і зміцнюється до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Ринок очікує даних про динаміку споживчих цін у США за липень, які буде оприлюднено о 15:30 EET.

Консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, передбачає ослаблення інфляції (індекс CPI) у Штатах у липні до 2,9% у річному вираженні з червневих 3%. Базова інфляція (індекс Core CPI), як очікується, сповільнилася минулого місяця до 3,2% із 3,3% у червні. Аналітики також прогнозують підвищення індексу CPI на 0,2% порівняно з червнем, коли було відзначено його зниження на 0,1%.

Пара євро/долар за даними на 15:00 кч торгується на рівні $1,1023 порівняно з $1,0995 на закриття попередньої сесії.

Дані Національного статистичного управління Insee, оприлюднені в середу, показали прискорення темпів зростання споживчих цін у Франції в липні до 2,7% у річному вираженні з 2,5% у червні. Сигнали прискорення інфляції, що відновилося, обмежують можливості Європейського центрального банку в плані пом'якшення політики.

Вартість британської нацвалюти до долара опустилася під час торгів до $1,2848 з $1,2863 напередодні. Фунт дешевшає після публікації даних про менш значне, ніж очікувалося, прискорення темпів зростання споживчих цін у Великій Британії в липні.

Інфляція в країні прискорилася до 2,2% у річному вираженні з 2% місяцем раніше, повідомило в середу Національне статистичне управління (ONS) країни. Аналітики, опитані Trading Economics, у середньому очікували посилення інфляції до 2,3%. У щомісячному вираженні споживчі ціни у Великій Британії знизилися на 0,2% після підвищення на 0,1% у червні.

Оприлюднені дані посилили очікування трейдерів, що Банк Англії може знову опустити базову ставку у вересні, пише Financial Times. У серпні британський ЦБ знизив ставку вперше з 2020 року.

Експерти трейдингової платформи Ebury, однак, вважають зменшення ставки за підсумками другого засідання поспіль малоймовірним.

"Ми не думаємо, що статдані достатні для того, щоб підштовхнути Банк Англії до зниження ставки у вересні, особливо з огляду на доволі обережну тональність ЦБ на серпневому засіданні", - говорить аналітик Ebury Меттью Раян, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Банк Англії, ймовірно, збереже ставку на поточному рівні в 5% у вересні й дасть чіткий сигнал про те, що готовий продовжити її зниження в листопаді, зазначає Раян.

Пара долар/єна торгується на рівні 146,89 єни проти 146,83 єни на закриття попередньої сесії.