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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3419 грн/$1
12:39 14.08.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 14 серпня 2024 року.
|Показник
|13.08.2024
|14.08.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3419
|41.3406
|-0.03
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 14 серпня - 41,3464 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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