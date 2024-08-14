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Долар просів після даних по стриманій інфляції в США; ківі впав на зниженні ставок
08:28 14.08.2024 |
Долар залишився в мінусі в середу після падіння проти основних конкурентів протягом ночі, оскільки сприятливі показники цін виробників в США посилили бети на зниження процентних ставок Федеральної резервної системи в цьому році.
Новозеландський долар різко впав з чотиритижневого максимуму після того, як Резервний банк Нової Зеландії знизив ключову облікову ставку і заявив про подальші зниження, що здивувало деяких учасників ринку.
Ієна зміцнилася проти долара завдяки зниженню прибутковості американських облігацій, а в середу вийде важливий показник індексу споживчих цін в США.
Рішення прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда не висувати свою кандидатуру на посаду лідера партії в наступному місяці мало вплинуло на ринки, кажуть аналітики.
Тим часом, чутливі до ризику валюти, такі як фунт стерлінгів і австралійський долар, залишилися твердими після несподіваного пом'якшення інфляції в США, що підтримало акції. Австралієць ненадовго досягнув більш ніж тритижневого піку, тоді як стерлінг торгувався біля більш ніж двотижневого максимуму, після свого найкращого одноденного показника проти долара з кінця квітня.
Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних конкурентів, включаючи стерлінг, євро та ієну, станом на 05:15 EET був стабільним на рівні 102,61 після падіння на 0,49% протягом ночі.
Трейдери вже були впевнені, що Федеральний комітет з відкритих ринків (FOMC) знизить ставки на своєму вересневому засіданні до виходу даних про ціни виробників, але збільшили бети на більше зниження ставки на 50 базисних пунктів до 53,5% з 50% днем раніше, згідно з даними CME's FedWatch Tool.
Аналітики Commonwealth Bank of Australia очікують, що долар буде утримувати позиції до виходу даних по індексу споживчих цін в США, але потім ризики схиляються до подальшого ослаблення.
"Ми очікуємо, що ринок подвоїть бети на значне зниження процентних ставок FOMC в цьому році, якщо базовий індекс споживчих цін зросте на 0,1% за місяць або менше, (в той час як) ми очікуємо, що ринок в значній мірі буде грати на пониження базового індексу споживчих цін, якщо він зросте на 0,2% за місяць або 0,3% за місяць", - написала Керол Конг (Carol Kong), валютний стратег CBA, в клієнтській записці.
Ківі впав на 1,08% після того, як РБНЗ знизив готівкову ставку на чверть пункту, тоді як лише близько половини економістів і трохи більше двох третин трейдерів ставили на такий крок. Це перекреслило попереднє зростання, яке підняло курс до найвищого рівня з 18 липня - $0,6084. Останній раз він торгувався на 1,02% слабкіше на рівні $0,6015.
Це було перше пом'якшення центрального банку з початку 2020 року і відбулося на рік раніше, ніж він сам прогнозував.
"РБНЗ завершив 180-градусний "голубиний" розворот, знизивши процентні ставки, що принесло вкрай необхідне полегшення для домогосподарств і бізнесу всього через три місяці після того, як він підняв питання про можливість додаткового підвищення ставок", - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.
Австралієць знизився на 0,23% до $0,66185 на хвилі симпатії до ківі, після того, як раніше піднявся до $0,66395 вперше з 23 липня.
Фунт стерлінгів був стабільним на рівні $1,2862 після ралі на 0,76% у вівторок, коли він отримав додатковий імпульс від даних, що показали несподіване зниження рівня безробіття у Великобританії.
Курс євро залишився незмінним на рівні $1,0991 після зростання у вівторок до $1,099975, вперше з 5 серпня.
Долар впав на 0,31% до 146,40 ієни, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій США знизилася до 3,85% в азіатські години після зниження на 5,5 базисних пунктів за ніч.
В Японії Кісіда оголосив, що піде у відставку у вересні, завершуючи трирічний термін, затьмарений політичними скандалами, і відкриваючи шлях новому прем'єр-міністру, який очолить економічне відновлення Японії.
"Ймовірно, вплив на економіку та фінансові ринки буде відносно обмеженим, оскільки політика пана Кісіди, якщо я спробую її охарактеризувати, є дуже широкою і не зосередженою на конкретних темах", - сказав Масаюкі Кічікава, головний макростратег компанії Sumitomo Mitsui Asset Management.
"Велике питання полягає в тому, хто буде наступним. Це буде більш важливим".
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