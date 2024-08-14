Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Волл-стріт завершила торги зростанням, оскільки більш м'які дані щодо цін виробників посилюють бети на зниження ставок

07:56 14.08.2024 |

Фінанси

 

Американські індекси закрилися у вівторок з підвищенням і досягли майже двотижневого максимуму після того, як більш м'які дані по цінах виробників посилили бети на зниження процентної ставки Федеральним резервом у вересні.

У липні ціни виробників у США зросли менше, ніж очікувалося, оскільки зростання вартості товарів було стримане здешевленням послуг, що свідчить про те, що інфляція продовжує залишатися помірною. За рік індекс цін виробників у США зріс на 2,2% після зростання на 2,7% у червні.

Тепер інвестори чекають на важливі показники споживчих цін за липень, що вийдуть в середу, і дані по роздрібних продажах в четвер, щоб зробити бети на агресивне зниження процентної ставки центральним банком США.

"Базовий показник індексу споживчих цін підтверджує тезу про те, що ФРС чудово справляється з утриманням інфляції під контролем, і що найбільш вірогідним кроком буде зниження ставки рано чи пізно", - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями в Wedbush Securities.

"Завтра вранці буде опублікований індекс споживчих цін. Будь-які дані матимуть величезний вплив на ринок, тому що люди зараз такі нервові".

Згідно з даними CME's FedWatch Tool, зараз трейдери вбачають 55% ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів центральним банком США, в порівнянні з менш ніж 50% до звіту.

У понеділок акції коливалися: S&P 500 майже не змінився, а Nasdaq отримав скромний прибуток після бурхливого тижня, відзначеного змішаними економічними звітами і підвищенням ставок центральним банком Японії.

S&P 500 виріс на 90,04 пункти, або на 1,68%, до 5 434,43 пунктів, а Nasdaq Composite - на 407,00 пунктів, або на 2,43%, до 17 187,61 пунктів. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 408,63 пункти, або на 1,04%, до 39 765,64.

Сектори інформаційних технологій та споживчих товарів продемонстрували найкращий ріст.

Акції енергетичних компаній знизилися на тлі зниження цін на нафту, оскільки рішення ОПЕК скоротити прогноз зростання попиту в 2024 році зменшило побоювання щодо ризиків для поставок, пов'язаних з розширенням конфлікту на Близькому Сході.

Індекс Russell 2000, орієнтований на малі компанії, зріс на 1,6%.

Starbucks був найкращим у S&P 500, підскочивши на 24,5%, що стало найбільшим одноденним приростом в історії, після того, як продавець кави призначив голову Chipotle Mexican Grill Брайана Ніккола головою та генеральним директором.

Акції Chipotle впали на 7,5%.

Акції Home Depot відіграли втрати і зросли на 1,2%. Мережа магазинів товарів для дому прогнозує зниження річного прибутку і ще більше падіння річних порівнянних продажів.

Акції BuzzFeed підскочили на 25,9% після того, як цифрова медіа-компанія скоротила чистий збиток у другому кварталі до $6,6 млн з $22,5 млн роком раніше.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 4,36 до 1. На біржі Nasdaq кількість нових випусків перевищила кількість тих, що впали, у співвідношенні 2,59 до 1.

Індекс S&P 500 показав 17 нових 52-тижневих максимумів і три нових мінімуми, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 55 нових максимумів і 128 нових мінімумів.

За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3464
  0,0634
 0,15
EUR
 1
 45,1957
  0,0899
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9617  0,12 0,30 41,5683  0,15 0,35
EUR 44,7792  0,18 0,40 45,5321  0,21 0,45

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,09 0,22 41,3650  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес