Волл-стріт завершила торги зростанням, оскільки більш м'які дані щодо цін виробників посилюють бети на зниження ставок

Американські індекси закрилися у вівторок з підвищенням і досягли майже двотижневого максимуму після того, як більш м'які дані по цінах виробників посилили бети на зниження процентної ставки Федеральним резервом у вересні.

У липні ціни виробників у США зросли менше, ніж очікувалося, оскільки зростання вартості товарів було стримане здешевленням послуг, що свідчить про те, що інфляція продовжує залишатися помірною. За рік індекс цін виробників у США зріс на 2,2% після зростання на 2,7% у червні.

Тепер інвестори чекають на важливі показники споживчих цін за липень, що вийдуть в середу, і дані по роздрібних продажах в четвер, щоб зробити бети на агресивне зниження процентної ставки центральним банком США.

"Базовий показник індексу споживчих цін підтверджує тезу про те, що ФРС чудово справляється з утриманням інфляції під контролем, і що найбільш вірогідним кроком буде зниження ставки рано чи пізно", - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями в Wedbush Securities.

"Завтра вранці буде опублікований індекс споживчих цін. Будь-які дані матимуть величезний вплив на ринок, тому що люди зараз такі нервові".

Згідно з даними CME's FedWatch Tool, зараз трейдери вбачають 55% ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів центральним банком США, в порівнянні з менш ніж 50% до звіту.

У понеділок акції коливалися: S&P 500 майже не змінився, а Nasdaq отримав скромний прибуток після бурхливого тижня, відзначеного змішаними економічними звітами і підвищенням ставок центральним банком Японії.

S&P 500 виріс на 90,04 пункти, або на 1,68%, до 5 434,43 пунктів, а Nasdaq Composite - на 407,00 пунктів, або на 2,43%, до 17 187,61 пунктів. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 408,63 пункти, або на 1,04%, до 39 765,64.

Сектори інформаційних технологій та споживчих товарів продемонстрували найкращий ріст.

Акції енергетичних компаній знизилися на тлі зниження цін на нафту, оскільки рішення ОПЕК скоротити прогноз зростання попиту в 2024 році зменшило побоювання щодо ризиків для поставок, пов'язаних з розширенням конфлікту на Близькому Сході.

Індекс Russell 2000, орієнтований на малі компанії, зріс на 1,6%.

Starbucks був найкращим у S&P 500, підскочивши на 24,5%, що стало найбільшим одноденним приростом в історії, після того, як продавець кави призначив голову Chipotle Mexican Grill Брайана Ніккола головою та генеральним директором.

Акції Chipotle впали на 7,5%.

Акції Home Depot відіграли втрати і зросли на 1,2%. Мережа магазинів товарів для дому прогнозує зниження річного прибутку і ще більше падіння річних порівнянних продажів.

Акції BuzzFeed підскочили на 25,9% після того, як цифрова медіа-компанія скоротила чистий збиток у другому кварталі до $6,6 млн з $22,5 млн роком раніше.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 4,36 до 1. На біржі Nasdaq кількість нових випусків перевищила кількість тих, що впали, у співвідношенні 2,59 до 1.

Індекс S&P 500 показав 17 нових 52-тижневих максимумів і три нових мінімуми, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 55 нових максимумів і 128 нових мінімумів.