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Банки завищують ставку за кредитом, виданим в межах програми «5-7-9» - Пишний
23:12 13.08.2024 |
За спостереженнями Національного банку, відсоткова ставка за державною програмою кредитування "5-7-9" для позичальника, а відтак - і для бюджету, на 3 в. п. вища у порівнянні з тим, що банки можуть пропонувати поза межами програми.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю ЕП.
"Щодо програми "5-7-9", то, на нашу думку, вона має фокусуватися саме на інвестиційних проєктах", - розповів Пишний.
"Ми бачимо, що у банків з'являється бажання відновити конкурентне середовище, тому що вага проєктів державної програми "5-7-9" зменшилась у нових кредитах з близько половини до третини. Це означає, що дві третини нового портфелю - це ринкове кредитування. А там, де є ринок, там є конкуренція", - вважає голова НБУ.
Він також зауважив, що одним з пріоритетів стратегії розвитку кредитування, безумовно, є підтримка відбудови енергетики.
"Ми ведемо статистику видачі таких кредитів. Цікаво, що вагома причина відмов від реалізації таких проєктів - отримання позичальником кращої пропозиції в іншому банку. Для мене це переломна ситуація, конкуренція запрацювала", - розповів Пишний.
Він вважає, що одна з фундаментальних причин, чому немає стрімкого розвитку кредитування - брак платоспроможного попиту. Хтось відкладає під впливом безпекових ризиків і невизначеності, у когось вистачає ліквідності, хтось вважає, що не потягне.
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