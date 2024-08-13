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Долар стабільний до євро, дешевшає до фунта
15:51 13.08.2024 |
Долар США стабільний у парі з євро на торгах у вівторок, дешевшає до фунта стерлінгів і зміцнюється до єни.
Трейдери очікують даних про ціни виробників у Штатах за липень, які буде оприлюднено о 15:30 EET.
Увага ринку також спрямована на звіт про динаміку споживчих цін у США за минулий місяць. Ці дані Мінпраці країни оприлюднить у середу.
Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає ослаблення інфляції (індекс CPI) у Штатах у липні до 2,9% у річному вираженні з червневих 3%. Базова інфляція (індекс Core CPI), як очікується, сповільнилася минулого місяця до 3,2% з 3,3% у червні.
"Ми загалом вважаємо, що статдані відповідатимуть прогнозам, - зазначає аналітик ING Франческо Песоле, слова якого наводить The Wall Street Journal. - Це підтвердить очікування ринку, що Федеральна резервна система опустить базову ставку на 100 базисних пунктів до кінця поточного року".
Долар буде поступово дешевшати найближчими тижнями, вважає експерт.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), у вівторок втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - 0,03%.
Пара євро/долар за даними на 15:15 EET торгується на рівні $1,0931 порівняно з $1,0933 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта до долара зросла до $1,2790 із $1,2766 напередодні. Курс фунта піднімався вище за позначку в $1,2800 після публікації статданих, які показали зниження безробіття в країні в червні до 4,2% з 4,4% у травні.
Падіння безробіття може спровокувати нову хвилю побоювань, що стійкість британського ринку праці призведе до зростання зарплат й ускладнить досягнення цілей щодо інфляції Банком Англії, зазначає економіст Abrdn Люк Бартолом'ю.
Курс американської валюти щодо єни піднявся під час торгів до 147,41 єни з 147,2 єни за підсумками попередніх торгів.
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