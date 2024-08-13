«Я не натякаю, я прямо кажу». Пишний хоче, щоб держбанки збільшили купівлю ОВДП

Додатковий випуск облігацій внутрішньої державної позики, який передбачений змінами до державного бюджету на 2024 рік, мають викупити державні банки. Про це сказав голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Економічній правді.

"Я не натякаю, я прямо про це кажу. В умовах війни державні банки стали головними бенефіціарами профіциту ліквідності, адже більшість видатків перерозподіляється через них. Вони отримали неринкові переваги і як наслідок - зростання впливу. Тому ми бачимо потенціал у розробці індивідуальних стратегій [вкладень банків у державні облігації]", - сказав Пишний.

"Я не натякаю, я прямо про це кажу. В умовах війни державні банки стали головними бенефіціарами профіциту ліквідності, адже більшість видатків перерозподіляється через них. Вони отримали неринкові переваги і як наслідок - зростання впливу. Тому ми бачимо потенціал у розробці індивідуальних стратегій [вкладень банків у державні облігації]", - сказав Пишний.

Тому НБУ також підтримує ініціативу Кабінету міністрів щодо підвищення податків.

"Це складне рішення. Але хочу сказати, що я боюся простих рішень в наших дуже непростих умовах.", - сказав Пишний.