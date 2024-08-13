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«Я не натякаю, я прямо кажу». Пишний хоче, щоб держбанки збільшили купівлю ОВДП
14:43 13.08.2024 |
Додатковий випуск облігацій внутрішньої державної позики, який передбачений змінами до державного бюджету на 2024 рік, мають викупити державні банки. Про це сказав голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Економічній правді.
"Я не натякаю, я прямо про це кажу. В умовах війни державні банки стали головними бенефіціарами профіциту ліквідності, адже більшість видатків перерозподіляється через них. Вони отримали неринкові переваги і як наслідок - зростання впливу. Тому ми бачимо потенціал у розробці індивідуальних стратегій [вкладень банків у державні облігації]", - сказав Пишний.
"Я не натякаю, я прямо про це кажу. В умовах війни державні банки стали головними бенефіціарами профіциту ліквідності, адже більшість видатків перерозподіляється через них. Вони отримали неринкові переваги і як наслідок - зростання впливу. Тому ми бачимо потенціал у розробці індивідуальних стратегій [вкладень банків у державні облігації]", - сказав Пишний.
Тому НБУ також підтримує ініціативу Кабінету міністрів щодо підвищення податків.
"Це складне рішення. Але хочу сказати, що я боюся простих рішень в наших дуже непростих умовах.", - сказав Пишний.
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