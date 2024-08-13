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АНАЛІТИКА

НБУ пропонує створити реєстр «дропів»

 

Нацбанк для боротьби з грошовими мулами та "дропами" пропонує зміни до законодавства, зокрема щодо створення відповідного реєстру.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під засідання тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки.

Зазначається, що відповідні зміни необхідні для створення ще більш ефективних інструментів боротьби з незаконною діяльністю "дропів". НБУ пропонує створити реєстр "дропів" та суб'єктів господарювання, які залученні у "міскодингу".

Також пропонується надання надавачам платіжних послуг можливості блокувати операції рахунки з аномальною поведінкою. Крім того, обмеження повноважень щодо заходів впливу до небанківських надавачів платіжних послуг - обмеження по залученню нових клієнтів та обмеження на проведення операцій певного типу чи обсягу.

Додається, що НБУ також пропонує посилити відповідальність для учасників схеми "дропів", що добровільно передали усі свої персональні дані та рахунки у користування зловмисникам.

За матеріалами: Економічна правда
 

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