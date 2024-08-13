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За останні пів року в Україні закрили 80 тисяч «дропів» – НБУ
12:13 13.08.2024 |
Банки за останні шість місяців припинили діяльність 80 тисяч грошових мулів або "дропів", які дають змогу третій особі використовувати свої рахунки для проведення операцій з коштами незаконного походження.
Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під засідання тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки.
За його словами, НБУ оцінює обсяг діяльності усіх "дропів" в Україні у 200 млрд грн на рік, а діяльність одного - 2,5 млн грн на рік.
Зазначається, що дані про закритих 80 тис. "дропів" стосуються тільки двох банків, про які відомо НБУ. Дані щодо інших банків регулятору наразі невідомі.
В НБУ повідомили, що наразі в Україні зареєстровано близько 68 млн клієнтів банків і 116 млн платіжних карток, з яких 51 млн є активними, тобто мається щонайменше 1 витратну операцію в місяць.
Крім того, у системі є ще значна кількість неактивних рахунків та карток, які можуть бути залученні до схеми "дропів" у будь-який момент.
Грошові мули чи "дропи" - це особи, які дають змогу третій особі (шахраю) за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для проведення операцій з коштами незаконного походження.
В НБУ додають, що загальний типовий профіль "дропа" це соціально незахищені верстви населення, з низьким або середнім рівнем очікуваних надходжень на рахунки.
В інтерв'ю ЕП голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що громадяни фактично стають співучасниками злочинів, коли використовуються їхні рахунки, зокрема щодо легалізації коштів, фінансування тероризму, ухилення від сплати податків та руйнують свою транзакційну історію на довгі роки наперед.
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