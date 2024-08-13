Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк анулював ліцензію мережі валютних обмінників з першої трійки

 

Національний банк відкликав ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі у ТОВ "Фінансова компанія "Артем". Про це повідомляє Нацбанк.

Таке рішення ухвалили у звʼязку із "виявленням Національним банком недостовірної інформації, яку ТОВ "Фінансова компанія "Артем" подавало разом із заявою про видачу ліцензії".

Рішення набирає чинності 13 серпня 2024 року.

За даними реєстру пунктів обміну іноземної валюти, оприлюдненому на сайті НБУ, фінансова компанія "Артем" мала 319 обмінників у різних містах України.

Станом на 1 червня 2024 року компанія входила у трійку валютних ФК із найбільшою кількістю відділень. Перше та друге місце посідали Преміум Фінанс та Альфа-Інвест Груп, що мали на той час 446 та 392 обмінники відповідно.

Власниками ТОВ "ФК "Артем" є Юлія Ломова (99,05%) та Георгій Тюрін (0,9524%). Компанія зареєстрована у 2016 році у Дніпрі. Її статутний капітал - 21 млн грн.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2830
  0,1640
 0,40
EUR
 1
 45,1058
  0,2203
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9617  0,12 0,30 41,5683  0,15 0,35
EUR 44,7792  0,18 0,40 45,5321  0,21 0,45

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,09 0,22 41,3650  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес