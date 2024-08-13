Ціни на золото падають, але рекордний максимум бовваніє на тлі побоювань щодо інфляції та ситуації на Близькому Сході

Ціни на золото впали на азіатських торгах у вівторок, але залишилися близькими до рекордних максимумів, оскільки попит на активи-прихістки підтримувався побоюваннями щодо іранського удару по Ізраїлю.

Ринки також відійшли від ризиків напередодні публікації ключових даних по інфляції в США цього тижня, які, ймовірно, вплинуть на перспективи зниження процентних ставок.

Золото також залишається оптимістично налаштованим щодо перспективи зниження процентних ставок в США, а більш м'які показники інфляції, як очікується, сприятимуть цьому.

Спотове золото о 06:56 EET подешевшало на 0,4% до 2460,78 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, подешевшали на 0,1% до 2501,45 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото досягли рекордного максимуму в $2 517,10 за унцію, в той час як спотові ціни залишалися на рівні рекордного максимуму в $2 483,78 за унцію.

Золото виграло від попиту на "безпечну гавань", оскільки в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Іран може здійснити напад на Ізраїль вже цього тижня.

Удар, швидше за все, буде помстою за нещодавнє вбивство лідера ХАМАС в Ірані, і відбудеться в той час, коли Ізраїль продовжує свій наступ в секторі Газа.

Невизначеність щодо масштабів атаки і загроза того, що вона може спровокувати повномасштабну війну на Близькому Сході, були ключовими факторами попиту на золото як на засіб захисту.

Цього тижня основна увага була прикута до даних по індексу споживчих цін в США, які вийдуть в середу. Очікується, що вони покажуть, що інфляція дещо сповільнилася в липні.

Будь-які ознаки уповільнення інфляції дають Федеральному резерву більше стимулів для зниження процентних ставок, особливо на тлі зростаючих побоювань, що економіка США прямує до рецесії.

Ринки розділилися в думках щодо зниження ставки на 25 і 50 базисних пунктів у вересні, а дані по інфляції в середу, ймовірно, дадуть більше розуміння щодо потенційного зниження.

Окрім даних по інфляції, показники промислового виробництва і роздрібних продажів також дадуть більше інформації про найбільшу економіку світу на цьому тижні.

Ціни на дорогоцінні метали знизилися у вівторок, але цього тижня дещо зросли. Ф'ючерси на платину впали на 0,7% до $942,60 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,8% до $27,773 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь впали у вівторок і залишалися під тиском постійних побоювань щодо Китаю, який є найбільшим імпортером.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,7% до $8 963,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,7% до $4,0418 за фунт.

Цього тижня основна увага прикута до даних по промисловому виробництву і роздрібним продажам з Китаю, які будуть опубліковані в четвер, щоб отримати економічні підказки щодо найбільшого в світі імпортера міді.

Ці дані будуть опубліковані після того, як низка невтішних даних з цієї країни посилила занепокоєння щодо її апетиту до міді.