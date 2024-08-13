На Волл-стріт панують змішані настрої напередодні економічних даних; індекс споживчих цін у фокусі

Акції Волл-стріт закрилися в понеділок різноспрямовано, оскільки інвестори готувалися до виходу цього тижня безлічі економічних даних по США, особливо споживчих цін, щоб оцінити перспективи монетарної політики Федеральної резервної системи.

Промисловий індекс Dow Jones впав. Провідний індекс S&P 500 та високотехнологічний індекс Nasdaq Composite закрились з підвищенням.

Індекс Russell 2000, орієнтований на малі компанії, знизився на 0,9%.

"Кілька тижнів тому був дуже популярний перехід до компаній з невеликою капіталізацією, таких як індекс Russell 2000, а також до циклічності в цілому і фінансових показників, і зараз ця тенденція себе вичерпала", - сказав Джеймс Абате, головний інвестиційний директор Centre Asset Management в Нью-Йорку.

"Якщо ви подивитеся на тенденції в доходах і зростанні, то ми не маємо економіки, що розширюється і розвивається, яка б підтримувала подальше зростання і підвищення цін на акції".

Інвестори очікують на публікацію в середу індексу споживчих цін в США і звітів роздрібних торговців, щоб оцінити попит з боку покупців.

Очікується, що дані ІСЦ покажуть, що базова інфляція в липні прискорилася на 0,2% порівняно з червнем, але залишилася незмінною на рівні 3% в річному обчисленні.

Грошові ринки рівномірно ставлять на зниження процентних ставок в США на 25 або 50 базисних пунктів у вересні, очікуючи загального пом'якшення на 100 б.п. до кінця 2024 року, згідно з даними CME's FedWatch Tool.

Показники роздрібних продажів в США за липень, ймовірно, покажуть незначне зростання, і інвестори очікують, що будь-яка слабкість в даних може знову викликати побоювання щодо уповільнення споживчого попиту і потенційної рецесії.

Walmart і Home Depot повинні відзвітувати про прибутки цього тижня.

"Роздрібні прибутки - це ще один показник здоров'я споживачів, особливо у світлі зростання рівня безробіття в останньому звіті", - сказав Абате.

"Єдине, що може стати значним розчаруванням для ринку, це якщо індекс споживчих цін виявиться вищим за консенсус-прогноз".

S&P 500 виріс на 0,23 пункти до 5 344,39 пунктів, в той час як Nasdaq Composite виріс на 35,31 пункти, або на 0,21%, до 16 780,61 пунктів. Промисловий індекс Доу-Джонса впав на 140,53 пункти, або 0,36%, до 39 357,01.

Акції Starbucks зросли на 2,58% на повідомленнях про те, що інвестор-активіст Starboard Value, який володіє часткою в кавовому гіганті, хоче, щоб компанія зробила кроки для підвищення ціни на акції.

Акції KeyCorp підскочили на 9,1% після того, як канадський Scotiabank купив міноритарний пакет акцій американського регіонального кредитора в рамках угоди на суму $2,8 млрд. Hawaiian Electric впали на 14,45% після того, як комунальна компанія висловила сумніви щодо своєї безперервної діяльності.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,46 до 1. На біржі Nasdaq падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,54 до 1.

Індекс S&P 500 показав 10 нових 52-тижневих максимумів і сім нових мінімумів, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 51 новий максимум і 179 нових мінімумів.