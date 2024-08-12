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Долар стабільний до євро і фунта, зміцнюється відносно єни
15:44 12.08.2024 |
Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, впевнено зміцнюється щодо єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,1%, ширший WSJ Dollar Index - 0,11%.
Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на дані про динаміку споживчих цін у США, які будуть опубліковані в середу.
Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає сповільнення інфляції (індекс CPI) у Штатах минулого місяця до 2,9% у річному вираженні з червневих 3%. Базова інфляція (індекс Core CPI), як очікується, сповільнилася в липні до 3,2% з 3,3% місяцем раніше.
Динаміка інфляції є ключовим фактором для Федеральної резервної системи (ФРС) під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики.
Сигнали спаду активності на американському ринку праці підвищили впевненість трейдерів у тому, що ФРС знижуватиме ставку швидше, ніж очікувалося раніше.
Експерти ING вважають, що американський ЦБ опустить ставку на 50 базисних пунктів (б.п.) у вересні. Вони також прогнозують ще два зниження ставки до кінця цього року по 25 б.п. - у листопаді та грудні.
"У зв'язку з цим ми очікаємо, що долар поступово послаблюватиметься", - йдеться в огляді ING, який цитує The Wall Street Journal.
Пара євро/долар у понеділок торгується на рівні $1,0923 порівняно з $1,0917 на закриття. Курс євро до долара може піднятися до $1,12 протягом місяця, вважають аналітики ING.
Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,2762 порівняно з $1,2761 за підсумками попередньої сесії. Цього тижня будуть опубліковані дані щодо інфляції в Британії за липень, а також попередня статистика про динаміку ВВП країни за другий квартал.
Консенсус-прогноз експертів передбачає прискорення темпів зростання споживчих цін у країні до 2,3% з червневих 2%. Якщо інфляція у Великій Британії виявиться слабкішою за прогноз, очікування трейдерів щодо зниження ставки Банком Англії зростуть, що спровокує зниження курсу фунта, зазначають в ING.
Курс американської валюти щодо єни піднявся під час торгів до 147,58 єни з 146,62 єни за підсумками торгів у п'ятницю.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1838 юаня проти 7,1774 на закриття попередньої сесії.
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