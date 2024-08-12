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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2575 грн/$1
12:35 12.08.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 12 серпня 2024 року.
|Показник
|09.08.2024
|12.08.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.0683
|41.2575
|0.46
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 12 серпня - 41,1190 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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