НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2575 грн/$1

Ті, хто вважатимуть відео "заплутаним або неточним", матимуть змогу подати примітку, щоб пояснити відео. Інші користувачі зможуть переглянути матеріали і вирішити, чи буде примітка показана у відео. Якщо примітка схвалена, вона з'являється безпосередньо під відео.