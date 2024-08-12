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АНАЛІТИКА

За тиждень Нацбанк продав 541 мільйон на міжбанку

07:58 12.08.2024 |

Фінанси

 

За тиждень з 5 по 9 серпня Національний банк України продав на міжбанку 541,2 млн дол, при цьому купив 250 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 5 по 9 серпня Нацбанк продав 767,4 млн дол, що на 226,2 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, протягом тижня Нацбанк купив 250 тис дол.

Загалом від початку року Нацбанк продав 18,5 млрд дол, тоді як купив 118,6 млн дол.

Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.
За матеріалами: Економічна правда
 

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