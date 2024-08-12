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АНАЛІТИКА

S&P 500 завершив минулий тиждень зростанням, але майже без змін після різкого розпродажу в понеділок

06:55 12.08.2024 |

Фінанси

 

Індекс S&P 500 виріс у п'ятницю і мало змінився за тиждень після того, як відіграв майже всі свої втрати після різкого падіння в понеділок, викликаного побоюваннями рецесії і згортанням операцій carry trade у єнах.

У п'ятницю найбільше зростання індексу забезпечив технологічний сектор, а індекс волатильності Cboe, "вимірювач страху" на Волл-стріт, впав після різкого зростання на початку тижня.

Велике падіння в понеділок послідувало за різким розпродажем позаминулого тижня, коли слабший, ніж очікувалося, липневий звіт про зайнятість породив побоювання рецесії, і інвестори згорнули валютні carry trade з японською ієною, що передбачали торгівлю на пониження.

"Інвестори намагаються знайти ознаки досягнення дна", - сказав Роберт Фіппс, директор Per Stirling Capital Management в Остіні, штат Техас.

У четвер керівники Федеральної резервної системи висловили впевненість, що інфляція сповільнюється достатньо, щоб дозволити подальше зниження ставок, і заявили, що вони будуть приймати рішення про розмір і терміни цього зниження, виходячи з економічних даних.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 51,05 пункту, або на 0,13%, до 39 497,54, S&P 500 - на 24,85 пункту, або на 0,47%, до 5 344,16, а Nasdaq Composite - на 85,28 пункту, або на 0,51%, до 16 745,30.

За тиждень S&P 500 знизився на 0,05%, Dow - на 0,6%, а Nasdaq - на 0,2%.

"Протягом наступного місяця на ринку зберігатиметься значний рівень невизначеності та занепокоєння, поки не відбудеться наступне засідання ФРС", - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями в Wedbush Securities в Лос-Анджелесі.

Очікується, що ФРС знизить ставки на наступному засіданні 17-18 вересня, але трейдери зважують, наскільки ймовірним є зниження на 25 чи 50 базисних пунктів. Згідно з FedWatch Tool від CME Group, ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів становить 51%, а ймовірність зниження на 25 базисних пунктів - 49%.

Інвестори також очікують цього тижня даних по споживчих цінах і роздрібних продажах в США за липень, які можуть надати нові докази щодо шансів на м'яку посадку американської економіки.

Навіть після нещодавніх розпродажів усі три основні індекси залишаються стабільно вищими за підсумками року, а значний приріст на початку 2024 року зумовлений високими прибутками технологічних мегакапів та оптимізмом щодо штучного інтелекту.

Індекси S&P 500 і Nasdaq зросли приблизно на 12% з 31 грудня, а розпродаж зробив акції технологічних компаній менш дорогими за співвідношенням ціни до прибутку.

Серед індивідуальних переможців п'ятниці, видавець відеоігор Take-Two Interactive Software піднявся на 4,4%, оскільки очікує, що чисті замовлення у 2026 і 2027 фінансових роках зростуть.

Акції Expedia також зросли на 10,2% після того, як онлайн-туристичне агентство перевершило очікування аналітиків щодо прибутку в другому кварталі.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,13 мільярда акцій, в порівнянні з 12,59 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростали, перевищила кількість тих, що падали, у співвідношенні 1,39 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,14 до 1 було на користь тих, що падали.

Індекс S&P 500 показав 15 нових 52-тижневих максимумів і 3 нових мінімуми; індекс Nasdaq Composite зафіксував 52 нових максимуми і 159 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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