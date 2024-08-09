Фінансові новини
- |
- 09.08.24
- |
- 23:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
З фінансового ринку за місяць пішли одразу 27 компаній, – НБУ
22:27 09.08.2024 |
Кількість учасників небанківського фінансового ринку у липні зменшилася до 963 (з 990 у червні).
Водночас кількість банків залишилась незмінною - продовжують працювати 62 банки, повідомляє Національний банк України (НБУ).
Зокрема, станом на 31 липня на небанківському рикну працювали:
* 537 фінансових компаній (було 548);
* 69 страховиків non-life (було 78), 12 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;
* 114 ломбардів (було 116);
* 114 кредитних спілок (було 120);
* 1 лізингодавець (без змін);
* 40 страхових брокерів (без змін);
* 75 колекторських компаній (було 74).
Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють:
* ️18 платіжних установ (було 20),
* ️12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (без змін);
* ️один банк ‒ емітент електронних грошей (без змін);
* ️один оператор поштового зв'язку (без змін).
Водночас кількість банківських і небанківських фінансових груп за місяць не змінилась. Їх на ринку визнано 18 та 30 відповідно.
Крім того, на платіжному ринку діє 17 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (було 18), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (без змін).
До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 45 комерційних агентів (було 44) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (було 36).
Як повідомлялося, кількість учасників небанківського фінансового ринку в червні зменшилася на 24, крім того з ринку пішов один банк.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|БЕБ повідомило про нові підозри Коломойському на 5,3 млрд грн
|Реструктуризація держборгу: Україна оголосила пропозицію обміну єврооблігацій
|Директор НАБУ: Службове розслідування щодо витоку інформації з Бюро встановило порушення, матеріали розгляне дисциплінарна комісія
|На банкнотах України з'явиться гасло «Слава Україні! Героям слава!» - НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|З фінансового ринку за місяць пішли одразу 27 компаній, – НБУ
|В ПриватБанку і Ощадбанку назвали кількість відмов за програмою «єОселя»
|На банкнотах України з'явиться гасло «Слава Україні! Героям слава!» - НБУ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,0683 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.08.24
|Азійські акції зростають на фоні зменшення побоювань щодо рецесії та позитивної інфляції в Китаї
Бізнес
|Збір даних для ШІ Grok вивів компанію X Ілона Маска на лаву підсудних у Євросоюзі
|AMD анонсувала нові процесори Ryzen, потужніші та дешевші за попереднє покоління
|Nissan створив фарбу, що зберігає авто в прохолоді — на 5℃ менше всередині та на 12℃ ззовні
|Google збирається впровадити функцію «Час навчання» на більшій кількості пристроїв Android
|Chevrolet Corvette ZR1 дебютував із понад 1000 к.с.
|Українські технологічні стартапи залучили €2 мільйони інвестицій від Seeds of Bravery
|«Я хотів миру, але це війна». Маск подає до суду на рекламодавців, які залишили X/Twitter — торік він привселюдно їх послав