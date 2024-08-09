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АНАЛІТИКА

З фінансового ринку за місяць пішли одразу 27 компаній, – НБУ

 

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у липні зменшилася до 963 (з 990 у червні).

Водночас кількість банків залишилась незмінною - продовжують працювати 62 банки, повідомляє Національний банк України (НБУ).

Зокрема, станом на 31 липня на небанківському рикну працювали:

* 537 фінансових компаній (було 548);
* 69 страховиків non-life (було 78), 12 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;
* 114 ломбардів (було 116);
* 114 кредитних спілок (було 120);
* 1 лізингодавець (без змін);
* 40 страхових брокерів (без змін);
* 75 колекторських компаній (було 74).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють:

* ️18 платіжних установ (було 20),
* ️12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (без змін);
* ️один банк ‒ емітент електронних грошей (без змін);
* ️один оператор поштового зв'язку (без змін).

Водночас кількість банківських і небанківських фінансових груп за місяць не змінилась. Їх на ринку визнано 18 та 30 відповідно.

Крім того, на платіжному ринку діє 17 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (було 18), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (без змін).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 45 комерційних агентів (було 44) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (було 36).

Як повідомлялося, кількість учасників небанківського фінансового ринку в червні зменшилася на 24, крім того з ринку пішов один банк.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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