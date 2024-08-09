ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.08.24

Американські фондові індекси підскочили, причому Nasdaq і S&P 500 зросли більш ніж на 2% після того, як кількість заявок на допомогу з безробіття впала більше, ніж очікувалося, за останній тиждень, заспокоївши занепокоєння, що ринок праці слабшає занадто швидко.