Долар наблизився до тижневого максимуму на даних про допомогу по безробіттю; ієна просіла

У п'ятницю курс долара наблизився до тижневого максимуму проти основних конкурентів після того, як найбільше за останній рік падіння кількості заявок на допомогу з безробіття в США розвіяло побоювання щодо економічного спаду, що насувається.

Американська валюта четвертий день продовжує зростати проти японської єни, чому сприяв стрибок прибутковості казначейських облігацій після публікації в четвер даних по зайнятості, які виявилися сильнішими, ніж очікувалося, що призвело до зменшення бетів на зниження процентних ставок Федеральним Резервом в цьому році.

Єна і швейцарський франк, валюта-прихісток, впали до тижневих мінімумів після того, як Уолл-стріт піднялася на хвилі поліпшення макроекономічних перспектив, в той час як більш ризиковані валюти, такі як австралійський долар і фунт стерлінгів, залишилися на висоті після значного зростання протягом ночі.

Ринки пережили турбулентний тиждень, значною мірою спричинений несподівано м'якими даними по зайнятості в США тиждень тому, що призвело до падіння світових акцій в понеділок, в той час як попит на безпечні активи, такі як ієна та швейцарський франк, в понеділок спричинив зростання валют до найвищих рівнів з початку року.

Курс долара виріс на 0,27% до 147,66 ієни, що відповідає зростанню на 0,8% цього тижня, незважаючи на стрімке падіння в понеділок на 1,5%.

Курс франка не змінився і склав 0,8670 франка, що свідчить про його щотижневе зростання на 1%.

За тиждень, що закінчився 3 серпня, кількість первинних заявок на державну допомогу з безробіття впала на 17 000 до 233 000 з урахуванням сезонних коливань, що є найбільшим падінням за останні 11 місяців. Економісти, опитані Reuters, прогнозували 240 000 заявок за останній тиждень.

Ймовірність того, що Федеральний резерв знизить процентну ставку на 50 базисних пунктів на наступному засіданні 17-18 вересня, знизилася до 54% з 69% в середу, при цьому зниження на 25 базисних пунктів тепер розглядається як ймовірність 46%, згідно з даними CME FedWatch Tool.

"Незважаючи на волатильність даних по заявкам на допомогу по безробіттю, особливо в цю пору року, ці дані допомогли розвіяти побоювання щодо більш швидкого погіршення ситуації на ринку праці", - сказав Тейлор Нуджент, старший ринковий економіст Національного банку Австралії.

Масштабне ралі на Волл-стріт, яке спричинило втечу з ієни та швейцарського франка, стало "незвичною реакцією на такий волатильний тижневий звіт... що підкреслює чутливість ринку до показників ринку праці після п'ятничної слабкої статистики по заробітній платі", - сказав він.

Ієна виросла в цьому місяці, досягнувши в понеділок найвищого рівня з 2 січня на позначці 141,675 за долар, оскільки скорочення коротких позицій почалося після несподіваного підвищення ставки Банком Японії і слабких економічних показників в США.

Дані Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, які будуть опубліковані пізніше в п'ятницю, дадуть більш чітке уявлення про те, чи завершилося це скорочення.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до ієни, швейцарського франка, євро, фунта стерлінгів та двох інших аналогів, залишився без змін на рівні 103,30 після трьох днів зростання. Вперше з 2 серпня індекс піднявся до 103,54 в один з моментів ночі, але на останніх торгах він майже не змінився порівняно з тижневою давністю.

Курс євро майже не змінився і склав $1,0915, що на 0,08% вище, ніж тиждень тому. У понеділок спільна валюта злетіла до $1,1009 вперше з 2 січня.

Стерлінг був стабільним на рівні $1,2744 після нічного ралі на 0,49%, що повернуло його з більш ніж місячного мінімуму. Однак він залишається на шляху до зниження на 0,42% цього тижня, що стане четвертим тижнем зниження поспіль.

Курс австралійця дещо знизився до $0,6584 після того, як він торкнувся позначки $0,65925 вперше з 24 липня, отримавши додаткову підтримку від яструбиних коментарів Резервного банку Австралії, зроблених днем раніше. Цього тижня він виріс на 1,24%.