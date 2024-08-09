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АНАЛІТИКА

Nasdaq, S&P 500 завершили ралі зростанням на 2% після даних по безробіттю в США

07:53 09.08.2024 |

Фінанси

 

Американські фондові індекси підскочили в четвер, причому Nasdaq і S&P 500 зросли більш ніж на 2% після того, як кількість заявок на допомогу з безробіття впала більше, ніж очікувалося, за останній тиждень, заспокоївши занепокоєння, що ринок праці слабшає занадто швидко.

Усі основні сектори S&P 500 зросли, на чолі з ростом у секторі технологій та комунікаційних послуг. Акції компаній з малою капіталізацією також зросли, а індекс Russell 2000 піднявся на 2,4%.

Серед найбільших лідерів S&P 500 акції Eli Lilly підскочили на 9,5% після того, як виробник ліків підвищив свій річний прогноз прибутку, а продажі його популярного препарату для схуднення Zepbound вперше за квартал перевищили 1 мільярд доларів.

Дані показали, що кількість нових заявок на допомогу з безробіття минулого тижня впала більше, ніж очікувалося.

"Це був головний показник тижня, тому він набув особливого значення", - сказав Пол Нолте, старший радник з питань статків і ринковий стратег компанії Murphy & Sylvest в місті Елмхерст, штат Іллінойс.

"Ми вважаємо, що ситуація на ринку праці продовжує залишатися нормальною... Побоювання щодо рецесії на даний момент, ймовірно, трохи перебільшені".

Акції різко розпродалися після того, як липневий звіт про зайнятість в США минулого тижня викликав побоювання щодо потенційної рецесії в США. Трейдери також вказували на згортання позицій за угодами carry trade, коли інвестори позичають гроші в країнах з низькими процентними ставками, щоб фінансувати свої ставки у високоприбуткових активах в інших країнах.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 683,04 пункти, або на 1,76%, до 39 446,49, S&P 500 - на 119,81 пункти, або на 2,30%, до 5 319,31, а Nasdaq Composite - на 464,22 пункти, або на 2,87%, до 16 660,02.

Індекс волатильності Cboe Volatility, показник страху на Уолл-стріт, знизився в четвер.

"Як тільки починається волатильність, потрібен час, щоб вона заспокоїлася", - сказав Девід Лундгрен, головний ринковий стратег і портфельний менеджер в Little Harbor Advisors в Марблхеді, штат Массачусетс.

"Той факт, що ми сильно зросли, не обов'язково означає, що мінімуми досягнуті або що ми відразу підемо вгору", - сказав він. "Але якщо зазирнути на три місяці, шість місяців, то тенденція до отримання прибутків вище середнього дуже висока".

Сезон звітності за другий квартал добігає кінця, але інвестори уважно стежать за остаточними результатами після деяких розчарувань на початку звітного періоду.

Акції Under Armour зросли на 19,2% після того, як виробник спортивного одягу опублікував несподіваний прибуток у першому кварталі, отриманий завдяки зусиллям зі скорочення запасів і рекламним акціям.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,98 млрд. акцій, порівняно з 12,60 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість акцій, що падають, у співвідношенні 3,59 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 2,76 до 1 було на користь акцій, що зростають.

Індекс S&P 500 показав 7 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми; індекс Nasdaq Composite зафіксував 32 нових максимуми і 183 нових мінімуми.
За матеріалами: investing.com
 

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