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Банки вже схвалили видачу кредитів на встановлення сонячних систем на ₴1 мільярд - Галущенко
22:35 08.08.2024 |
Наразі банки вже схвалили видачу кредитів на встановлення сонячних систем на 1 млрд грн, на сотні мільйонів вже видано.
Про це під час брифінгу в Миколаєві сказав міністр енергетики України Герман Галущенко, передає кореспондент Укрінформу.
«Близько 20 банків долучилися до ініціативи щодо видачі кредитів під нуль відсотків на встановлення сонячних систем у домогосподарствах населення. Я цьому дуже радий. Наразі вже схвалено заявок на 1 млрд грн, на сотні мільйонів вже видано», - сказав міністр.
Він також зазначив, що в Україні існує ціла низка програм з цього напрямку, які успішно працюють.
Як повідомлялося, за даними НБУ, із початку червня банки отримали 1356 заявок від бізнесу на кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури та схвалили заявок на 4 млрд грн.
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