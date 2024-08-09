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АНАЛІТИКА

Банки вже схвалили видачу кредитів на встановлення сонячних систем на ₴1 мільярд - Галущенко

 

Наразі банки вже схвалили видачу кредитів на встановлення сонячних систем на 1 млрд грн, на сотні мільйонів вже видано.

Про це під час брифінгу в Миколаєві сказав міністр енергетики України Герман Галущенко, передає кореспондент Укрінформу.

«Близько 20 банків долучилися до ініціативи щодо видачі кредитів під нуль відсотків на встановлення сонячних систем у домогосподарствах населення. Я цьому дуже радий. Наразі вже схвалено заявок на 1 млрд грн, на сотні мільйонів вже видано», - сказав міністр.

Він також зазначив, що в Україні існує ціла низка програм з цього напрямку, які успішно працюють.

Як повідомлялося, за даними НБУ, із початку червня банки отримали 1356 заявок від бізнесу на кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури та схвалили заявок на 4 млрд грн.
Ключові теги: кредит
 

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