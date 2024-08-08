Долар слабко дешевшає до євро і фунта, ринок очікує на дані про заявки на допомогу з безробіття у США

Долар США слабо дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер.

Вища, ніж зазвичай, увага прикута до щотижневих даних про заявки на допомогу з безробіття в Штатах. Слабкий звіт із американського ринку праці за липень, опублікований минулої п'ятниці, спровокував зростання побоювань щодо рецесії в США і падіння світових фондових ринків.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,17%.

Пара євро/долар за даними на 15:05 кв торгується на рівні $1,0932 порівняно з $1,0923 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,2697 порівняно з $1,2693 на закриття попередньої сесії.

Курс американської валюти щодо єни опустився до 146,21 єни з 146,69 ієни за підсумками торгів у середу.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1688 юаня проти 7,1734 юаня напередодні. Китайська нацвалюта, ймовірно, дорожчатиме найближчими місяцями, оскільки інвестори шукають "тихі гавані" в умовах зростання волатильності світових фінансових ринків, вважає експерт аналітичного інституту Bank of China Ван Юсінь, думку якого наводить видання Yicai.

