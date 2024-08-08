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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,9585 грн/$1
12:40 08.08.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 8 серпня 2024 року.
|Показник
|07.08.2024
|08.08.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.9880
|40.9585
|-0.07
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 8 серпня - 40,9847 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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