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АНАЛІТИКА

Золото зростає на тлі напруженості на Близькому Сході і прогнозів щодо ставки в США

08:54 08.08.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото, як прихісток, виросли в четвер на тлі напруженості на Близькому Сході і оптимізму щодо зниження ставок в США, в той час як трейдери очікували економічних даних, які могли б підказати траєкторію політики Федеральної резервної системи США.

Спотове золото о 05:31 EET подорожчало на 0,3% до 2389,42 доларів за унцію. Ф'ючерси на американське золото знизилися на 0,2% до 2 428,40 доларів.

За словами Келвіна Вонга, старшого ринкового аналітика OANDA в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, довгострокові фундаментальні фактори виглядають сприятливими для золота, включаючи геополітичну напруженість на Близькому Сході і тенденцію до зниження прибутковості казначейських облігацій США.

Як повідомляють державні ЗМІ, на тлі побоювань нових регіональних конфліктів після вбивства лідера ХАМАС в Тегерані минулого тижня, президент Ірану Масуд Пезешкян заявив своєму французькому колезі Еммануелю Макрону, що Іран не буде мовчки терпіти агресію.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій знизилась, що зробило більш привабливими бездохідні злитки. Долар США також знизився.

Брокерські компанії, включаючи J.P. Morgan, Citigroup і Wells Fargo, прогнозують зниження процентної ставки ФРС на 50 базисних пунктів у вересні після несподівано слабкого звіту по зайнятості в США за липень минулого тижня.

Зниження процентних ставок зменшує альтернативну вартість зберігання бездохідних злитків.

Основна увага ринку буде зосереджена на первинних даних по заявкам на одержання допомоги по безробіттю в США, які вийдуть о 12:30 за Гринвічем, в той час як президент ФРБ Річмонда Том Баркін, як очікується, виступить з промовою пізніше в той же день.

"У найближчій перспективі, я думаю, що ринок консолідується в районі 2350$ і рухатиметься до 2500$ пізніше цього року", - сказав Пітер Фунг, голова дилінгового відділу Wing Fung Precious Metals.

Згідно з даними, центральний банк Китаю в липні утримався від покупки золота для своїх резервів третій місяць поспіль.

Спотове срібло подорожчало майже на 1% до 26,84 доларів за унцію, платина виросла на 0,1% до 920,40 доларів, а паладій - на 1,2% до 892,75 доларів.

Impala Platinum в середу повідомила про збитки від знецінення в розмірі 1 мільярд доларів на тлі зниження вартості своїх активів через падіння цін на метали.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

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