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Азійські акції зростають в умовах нестабільної торгівлі, побоювання щодо зростання зберігаються
08:21 08.08.2024 |
Більшість азіатських акцій відіграли попередні втрати і виросли в четвер, хоча постійні побоювання щодо уповільнення економічного зростання і підвищення процентних ставок зберігали волатильність ринків і все ще обмежували загальний приріст.
Регіональні ринки відреагували на слабку нічну сесію на Волл-стріт негативно, оскільки відскок від багатомісячних мінімумів призупинився. Ф'ючерси на американські фондові індекси також впали на азіатських торгах.
Посилення побоювань щодо рецесії в США підірвало Волл-стріт на останніх сесіях, так само як і низка середніх прибутків від акцій вагомих технологічних компаній.
Занепокоєння з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї також посилилися після того, як в середу вийшли невтішні торгові дані з цієї країни.
Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX рухались у флетово-низькому діапазоні в четвер, оскільки відскок за останні два дні вичерпався. Обидва індекси різко впали на ранкових торгах, але встигли відіграти більшу частину втрат.
Японські акції відскочили від більш ніж 10% падіння за останні два дні після того, як деякі чиновники Банку Японії спробували применшити яструбиний прогноз банку щодо процентних ставок.
Але підсумок думок політиків Банку Японії, опублікований у четвер, показав, що члени центрального банку все ще бачать можливість для подальшого підвищення ставок, і що процентні ставки мають сягнути близько 1%, щоб досягти рівня, нейтрального для економіки.
Несподівано яструбиний тон Банку Японії став головним рушієм нещодавнього падіння японських ринків, в результаті якого Nikkei та TOPIX увійшли в понеділок на територію ведмежого ринку.
Вагому роль відіграли і деякі невтішні результати звітності: акції технологічного інвестиційного гіганта SoftBank Group Corp. впали майже на 4% після того, як він зазнав неочікуваних збитків у червневому кварталі.
Основні акції азійських технологічних компаній також впали, слідуючи за слабкими сигналами від своїх американських колег, особливо в секторі виробництва мікросхем. Акції американських виробників мікросхем зазнали дводенних різких втрат після того, як компанія Super Micro Computer Inc. опублікувала незадовільні результати.
Південнокорейський KOSPI втратив 0,5%, компенсуючи деякі попередні втрати, в той час як тайванський TSMC - найбільший у світі контрактний виробник мікросхем - впав на 2%.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,4% кожен з більш ніж п'ятимісячних мінімумів, а гонконгський Hang Seng додав 0,7%.
Дані по торгівлі в середу продовжили малювати похмуру картину економіки, оскільки профіцит торгового балансу Китаю в липні скоротився набагато більше, ніж очікувалося. Експорт несподівано скоротився після того, як Європейський Союз запровадив високі тарифи на китайські електромобілі, а імпорт міді та нафти також різко впав.
Більш широкі азіатські ринки були стримані. Австралійський ASX 200 впав на 0,3%.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали позитивне відкриття після того, як індекс та індекс BSE Sensex 30 різко відновилися після нещодавніх втрат у середу.
Основна увага прикута до засідання Резервного банку Індії, яке відбудеться сьогодні, на якому, як очікується, центральний банк залишить ставки без змін.
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