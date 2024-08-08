Ієна коливається, оскільки трейдери оцінюють курс Японії на волатильному тижні

У четвер курс єни був нестабільним після різкого падіння на попередній сесії на волатильному тижні, який залишив настрої нестабільними, оскільки інвестори розмірковують над згортанням популярних операцій з carry trade і митикують над тим, яким курсом, ймовірно, піде центральний банк Японії.

Востаннє єна дещо зміцнилась на рівні 146,09 за долар, впавши на 1,6% в середу після того, як заступник голови Банку Японії Шінічі Учіда применшив ймовірність підвищення процентних ставок в найближчій перспективі.

Японська валюта почала тиждень з семимісячного максимуму в 141,675 за долар, що далеко від 38-річного мінімуму, на якому вона була на початку липня, оскільки слабкі дані по зайнятості в США минулого тижня викликали побоювання щодо рецесії і збурили інвесторів.

Несподіване підвищення ставки Банком Японії минулого тижня також змусило інвесторів вийти з операцій carry trade, в яких трейдери позичають ієну за низькими ставками, щоб інвестувати в доларові активи з метою отримання більшої прибутковості, що сприяло підвищенню курсу єни.

Підсумок думок, озвучених на липневому засіданні Банку Японії, показав у четвер, що деякі члени правління закликали до необхідності продовжувати підвищувати процентні ставки, а один з них сказав, що в кінцевому підсумку вони повинні бути підвищені принаймні до 1%.

Протилежні думки з резюме та в Учіда щодо того, чи продовжить Банк Японії підвищувати ставки, чи візьме паузу внаслідок волатильності ринку, підкреслюють делікатність завдання, яке стоїть перед центральним банком, і, ймовірно, будуть тримати інвесторів в остраху.

"Хоча Банк Японії, можливо, і взяв паузу, він, швидше за все, продовжить свій шлях до нормалізації політики в найближчі місяці", - сказав Васу Менон, керуючий директор з інвестиційної стратегії OCBC.

"Можливо, ще занадто рано відкорковувати шампанське, оскільки ринки залишаються вразливими до ризику негативних новин та інших глобальних невизначеностей".

Головний економіст ANZ Bank Шерон Золлнер та стратег Девід Крой зазначили, що навіть якщо Федеральний резерв знизить ставки на стільки, на скільки це передбачають ринки, а Банк Японії знову підвищить ставки, японські ставки все одно будуть значно нижчими за американські.

"Таким чином, carry trade навряд чи закінчиться найближчим часом, але ми можемо побачити більший рух по парі долар/ієна, оскільки інвестори скорочуватимуть ризикові позиції", - зазначають вони в записці.

Швейцарський франк, ще одна валюта, яка використовувалася для фінансування операцій carry trade, трохи зміцнився до 0,8606 за долар, після падіння більш ніж на 1% на попередній сесії.

Різкі рухи єни підштовхнули індекс долара, який вимірює курс американської валюти проти шести конкурентів, включаючи єну, до 103,08, поблизу семимісячного мінімуму 102,15, якого він торкнувся в понеділок.

Євро був стабільним на рівні $1,09285, а фунт стерлінгів - $1,26865, що близько до місячного мінімуму, якого він досягав у вівторок.

Трейдери очікують, що ФРС знизить ставки на 50 базисних пунктів на наступному засіданні у вересні, оскільки економіка сповільнюється, але вони також оцінюють 26,5% ймовірність меншого зниження на 25 б.п., згідно з FedWatch Tool від CME Group.

У понеділок вони в якийсь момент повністю заклали в ціну зниження ставки на 50 б.п. і навіть почали закладати в ціну можливість екстреного зниження ставки перед вересневим засіданням, хоча з тих пір ці шанси зменшилися, оскільки ринки дещо стабілізувалися.

Тепер увага інвесторів буде зосереджена на звіті про інфляцію споживчих цін в США за липень, який вийде наступного тижня, а також на коментарях голови ФРС Джерома Пауелла на симпозіумі з економічної політики в Джексон-Холі, який відбудеться 22-24 серпня.

"Інвесторам потрібно приготуватися до вибоїстої їзди", - сказав Менон з OCBC, зазначивши, що до наступного засідання ФРС ще шість тижнів, і "в цей час з'явиться багато економічних даних, які можуть змінити шанси".

Австралійський долар виріс на 0,14% до $0,65275, в той час як новозеландський долар залишився стабільним на рівні $0,59985.