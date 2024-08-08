Nasdaq знизився на 1% через падіння акцій технологічних компаній; аукціон казначейських облігацій виявився слабким

Американські фондові індекси знизилися в середу: індекс Nasdaq впав на 1% через падіння акцій технологічних компаній, а слабкий попит на аукціоні з розміщення 10-річних казначейських облігацій викликав хвилювання інвесторів в умовах нестабільної торгівлі.

Індекси почали день зростанням завдяки підйому акцій технологічних компаній, але в другій половині дня почали втрачати позиції. Інвестори все ще нервують після нещодавнього різкого розпродажу світових акцій, тому після аукціону Казначейства акції ще більше втратили в ціні.

Всі три індекси стали червоними, а втрати зросли перед самим закриттям торгів. Технологічний індекс S&P 500 знизився на 1,4% і найбільше відірвався від базового індексу.

"Протягом наступних восьми тижнів є про що хвилюватися, тому я очікую більшої волатильності. Я не здивуюся, якщо після кількох днів ралі відбудеться ще один невеликий розпродаж", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлотсвіллі, штат Вірджинія.

Інвестори занепокоєні можливою рецесією в США та погіршенням прогнозів деяких великих американських компаній, серед інших факторів.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 234,21 пункту, або на 0,6%, до 38 763,45, S&P 500 - на 40,53 пункту, або на 0,77%, до 5 199,5, а Nasdaq Composite - на 171,05 пункту, або на 1,05%, до 16 195,81.

Ліндсі Белл, головний стратег 248 Ventures в Шарлотті, штат Північна Кароліна, сказав, що інвестори також можуть фіксувати прибутки після відскоку акцій у вівторок.

"Це не просто падіння, яке було в понеділок, і воно закінчилося. Зазвичай ми знову тестуємо мінімуми, перш ніж зможемо вийти з цього спадного тренду", - сказала вона.

У понеділок Nasdaq і S&P 500 впали щонайменше на 3% кожен.

Акції отримали ранню підтримку в середу після коментарів заступника голови Банку Японії Шинічі Учіда про те, що центральний банк не буде підвищувати ставки, коли фінансові ринки нестабільні.

Несподіване підвищення ставки Банком Японії 31 липня до рівня, небаченого за останні 15 років, спричинило глобальне падіння фондових ринків, оскільки інвестори розгорнули свої різкі позиції в ієні після різкого зростання низькодохідної валюти, яка широко використовується для придбання високодохідних активів.

Акції Walt Disney впали на 4,5%, оскільки компанія прогнозує "помірний попит" на свої тематичні парки в найближчі квартали.

Акції Super Micro Computer впали на 20,1% після того, як компанія повідомила про квартальний скоригований валовий прибуток, нижчий за прогнози. Акції конкурента Dell Technologies впали на 4,9%.

Ринки очікують нових коментарів щодо монетарної політики від представників центрального банку США наступного тижня, напередодні заходу в Джексон-Хоул, штат Вайомінг, де запланований виступ голови ФРС Джерома Пауелла.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,93 млрд. акцій в порівнянні з 12,63 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падіння акцій переважало над зростанням у співвідношенні 1,48 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 2,08 до 1 було на користь падіння.

Індекс S&P 500 показав 16 нових 52-тижневих максимумів і 9 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 34 нових максимуми і 195 нових мінімумів.