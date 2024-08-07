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Аграрії цьогоріч вже отримали понад ₴27 мільярдів доступних кредитів
15:59 07.08.2024 |
Понад 5 тисяч агрогосподарств з початку року отримали 27,34 млрд гривень за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
"З початку року 9 387 агрогосподарств отримали 65,24 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» - 5 749 господарств профінансовано на 27,34 млрд гривень.", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської (16,56 млрд грн виділено для 911 підприємства), Дніпропетровської (4,35 млрд грн для 694 підприємств), Черкаської (4,14 млрд грн для 388) та Кіровоградської (4 млрд грн для 1 127).
За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» найбільше кредитів отримали сільгоспвиробники Київщини (3,47 млрд грн для 560 господарств), Кіровоградщини (2,54 млрд грн для 758), Вінниччини (2,41 млрд грн - для 575), Одещини (2,23 млрд грн для 534) та Харківщини (2,07 млрд грн виділено для 342).
Як повідомлялось, пільгове фінансування агровиробників за програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024 - 2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в межах «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
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