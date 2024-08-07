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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,9880 грн/$1
12:42 07.08.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 7 серпня 2024 року.
|Показник
|06.08.2024
|07.08.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.0673
|40.9880
|-0.19
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 7 серпня - 41,0381 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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