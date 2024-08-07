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Азійські акції зростають, Nikkei продовжує відновлення після коментарів Банку Японії
08:28 07.08.2024 |
Більшість азіатських акцій зросли в середу, оговтавшись від значних втрат на початку тижня, в той час як японські ринки різко зросли після обнадійливих коментарів Банку Японії щодо процентних ставок.
За винятком Японії та Південної Кореї, зростання на інших азійських ринках все ще було обмеженим, оскільки перспектива уповільнення світової економіки все ще залишала настрої нестійкими.
Регіональні ринки отримали деякі позитивні сигнали від сильного нічного закриття на Волл-стріт, хоча відновлення американських акцій також залишалося нестійким після значних втрат у понеділок.
Тим не менш, ф'ючерси на американські фондові індекси відіграли попередні втрати і зросли на азіатських торгах.
Індекси Nikkei 225 та TOPIX показали найкращі результати в Азії в середу, піднявшись більш ніж на 3% кожен. У поєднанні з сильним зростанням у вівторок, ці два індекси змінили тенденцію понеділка, коли обидва індекси впали до восьмимісячних мінімумів і опинилися на території ведмежого ринку.
Тривале зростання японських ринків відбулося після того, як заступник голови Банку Японії Шінічі Учіда заявив, що центральний банк не буде підвищувати процентні ставки, коли ринки нестабільні.
Його коментарі викликали певний оптимізм щодо того, що процентні ставки в Японії не зростуть так різко, як спочатку прогнозував банк. Банк Японії підвищив відсоткові ставки минулого тижня і анонсував подальші підвищення цього року, а його несподіваний "яструбиний" поворот став ключовим фактором тиску на японські ринки.
Японська єна різко ослабла по відношенню до долара, що також принесло користь місцевим акціям.
Основна увага також прикута до ключової японської звітності в середу, коли SoftBank Group Corp. та Honda Motor Co Ltd мають відзвітувати пізніше цього ж дня. Акції цих компаній виросли на 5,5% і 3,5% відповідно.
Зростання в Японії перекинулось і на інші регіони, хоча і повільніше. Південнокорейський KOSPI додав 2,5%, продовживши відскок від майже дев'ятимісячних мінімумів.
Австралійський ASX 200 виріс на 0,2%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали позитивне відкриття, причому індекс налаштований на сильне відновлення після того, як відскок у вівторок закінчився.
Гонконгський індекс Hang Seng додав 1% на нестабільних торгах, оскільки купівля акцій важких технологічних компаній компенсувала слабкість в інших секторах.
Акції континентального Китаю відставали від своїх конкурентів, а індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite рухалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки настрої щодо країни залишалися напруженими.
Обидва індекси були близькі до найнижчих рівнів у 2024 році, після того як низка слабких економічних показників посилила занепокоєння щодо уповільнення відновлення. Відсутність детальної інформації про додаткові заходи стимулювання з боку Пекіна також стримувала інтерес трейдерів до китайських ринків.
Цього тижня увага буде зосереджена на економічних показниках з країни, а найближчими днями будуть опубліковані дані щодо торгівлі та інфляції.
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