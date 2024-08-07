Індекси завершили торги зі значним зростанням, оговтавшись від розпродажу на світових ринках

Індекси S&P 500 та Nasdaq у вівторок завершили торги на 1% вище, оскільки інвестори повернулися на ринок через день після різкого розпродажу, а нещодавні коментарі представників Федеральної резервної системи зменшили занепокоєння щодо рецесії в США.

Dow також виріс, але всі три основні фондові індекси розгубили прибуток до закриття і завершили торги далеко від своїх денних максимумів.

Керівники центрального банку США відкинули ідею про те, що слабші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в липні означають, що економіка рухається до рецесії, але вони також попередили, що ФРС доведеться знизити процентні ставки, щоб уникнути такого результату.

Акції розпродалися, оскільки слабкі економічні дані викликали занепокоєння щодо рецесії в США.

Трейдери оцінюють 75% ймовірність того, що ФРС знизить ставки на 50 базисних пунктів на наступному засіданні у вересні, і 25% ймовірність зниження на 25 базисних пунктів, як показав FedWatch Tool від CME Group.

Всі основні сектори S&P 500 завершили зростання, причому найбільше зросли сектори нерухомості та фінансів. Акції технологічного гіганта Nvidia зросли майже на 4%, забезпечивши найбільше зростання S&P 500 та Nasdaq.

"Ринок щойно набрав максимальну вагу, але він переоцінив пристойну вартість, особливо Nasdaq, і люди повертаються до ідеї, що зниження ставок має надати підтримку акціям", - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments, сімейного інвестиційного офісу в Нью-Верноні, штат Нью-Джерсі, США.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 294,39 пункту, або на 0,76%, до 38 997,66, S&P 500 - на 53,7 пункту, або на 1,04%, до 5 240,03, а Nasdaq Composite - на 166,77 пункту, або на 1,03%, до 16 366,86.

У 2024 році Nasdaq Composite поки що зріс на 9%, що було зумовлено високими доходами та оптимізмом щодо штучного інтелекту, які спостерігалися на початку року.

"Хоча (нещодавні) прибутки були хорошими, в багатьох випадках вони не були чудовими, - сказав Меклер.

Оцінки були розтягнуті. За даними LSEG, S&P 500 востаннє торгувався з 20-кратним перевищенням прогнозу 12-місячних прибутків порівняно з його довгостроковим середнім показником у 15,7.

Нещодавні занепокоєння на ринку посилилися, оскільки інвестори згорнули операції з єною, які використовувалися для фінансування придбання акцій протягом багатьох років, після несподіваного підвищення ставки Банком Японії минулого тижня.

Наступною важливою подією ФРС буде виступ голови Джерома Пауелла в Джексон-Холі, штат Вайомінг, 22-24 серпня.

Акції Uber підскочили на 11% після того, як компанія, що займається спільним використанням автомобілів і доставкою їжі, перевершила прогнози Волл-стріт щодо виручки і основного прибутку в другому кварталі, чому сприяв стабільний попит на її послуги.

Акції Caterpillar зросли на 3% після того, як перевершили прогнози аналітиків щодо прибутку в другому кварталі, оскільки вищі ціни на її великі екскаватори та інше обладнання протистояли помірному попиту в Північній Америці.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,52 млрд. акцій, порівняно з 12,48 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість випусків акцій, що зростали, перевищувала кількість тих, що падали, у співвідношенні 2,59 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,93 до 1 було на користь тих, що зростали.

Індекс S&P 500 показав 12 нових 52-тижневих максимумів і сім нових мінімумів; індекс Nasdaq Composite зафіксував 31 новий максимум і 144 нових мінімуми.