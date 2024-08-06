Долар США впевнено зміцнюється до основних валют

Долар США впевнено зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,44%, ширший WSJ Dollar Index - 0,33%.

Пара євро/долар за даними на 15:10 EET торгується на рівні $1,0917 порівняно з $1,0953 на закриття попередньої сесії.

Напередодні вартість американської валюти до євро впала до мінімуму за сім місяців на тлі зростання очікувань рецесії в США, що значно підвищили впевненість трейдерів у швидшому, ніж передбачалося раніше, пом'якшенні грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС).

Відновленню долара сприяли сильніші, ніж очікувалося, дані про ділову активність у сфері послуг США (індекс ISM Manufacturing), а також заяви глави Федерального резервного банку Чикаго Остана Гулсбі, який дав зрозуміти, що ФРС не має наміру надмірно гостро реагувати на слабкі липневі дані про безробіття в США, пише газета The Wall Street Journal.

Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,2692 порівняно з $1,2777 на закриття попередньої сесії.

Курс долара щодо єни піднявся до 145,09 єни з 144,18 єни за підсумками попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1492 юаня проти 7,1446 юаня напередодні.