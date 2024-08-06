Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США впевнено зміцнюється до основних валют

15:48 06.08.2024 |

Фінанси

 

Долар США впевнено зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,44%, ширший WSJ Dollar Index - 0,33%.

Пара євро/долар за даними на 15:10 EET торгується на рівні $1,0917 порівняно з $1,0953 на закриття попередньої сесії.

Напередодні вартість американської валюти до євро впала до мінімуму за сім місяців на тлі зростання очікувань рецесії в США, що значно підвищили впевненість трейдерів у швидшому, ніж передбачалося раніше, пом'якшенні грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС).

Відновленню долара сприяли сильніші, ніж очікувалося, дані про ділову активність у сфері послуг США (індекс ISM Manufacturing), а також заяви глави Федерального резервного банку Чикаго Остана Гулсбі, який дав зрозуміти, що ФРС не має наміру надмірно гостро реагувати на слабкі липневі дані про безробіття в США, пише газета The Wall Street Journal.

Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,2692 порівняно з $1,2777 на закриття попередньої сесії.

Курс долара щодо єни піднявся до 145,09 єни з 144,18 єни за підсумками попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1492 юаня проти 7,1446 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0381
  0,1585
 0,38
EUR
 1
 44,7931
  0,3543
 0,78

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8377  0,10 0,26 41,4531  0,09 0,23
EUR 44,6865  0,11 0,25 45,4854  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0600  0,13 0,32 41,0950  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес