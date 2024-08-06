Міжнародні резерви України в липні знизилися на 1,8% - НБУ

Міжнародні резерви України в липні, за попередніми оцінками Національного банку України (НБУ), скоротилися на 1,8%, або на $572,3 млн - до $37 млрд 231,9 млн.

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП)", - ідеться в повідомленні на сайті центробанку у вівторок.

Згідно з опублікованою інформацією, Нацбанк продав на валютному ринку $3,307 млн і викупив у резерви $1,8 млн, чистий продаж валюти НБУ в червні збільшився з $2,99 млрд до $3,305 млрд.

Зазначається, що на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $2,48 млрд, з яких $2,197 млрд від МВФ і $285,7 млн - від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування і погашення держборгу в іноземній валюті виплачено $185 млн, з яких $77,0 млн - обслуговування і погашення боргу перед Світовим банком, $70,5 млн - виплати за держдеривативами, $20,1 млн - обслуговування і погашення валютних ОВДП, $17,4 млн - сплата іншим міжнародним кредиторам.

"У липні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $342,9 млн. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,8 місяця майбутнього імпорту", - констатував регулятор у релізі.