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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,0673 грн/$1
12:40 06.08.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 6 серпня 2024 року.
|Показник
|05.08.2024
|06.08.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2055
|41.0673
|0.335
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 6 серпня - 41,1966 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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