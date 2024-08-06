Ціни на золото впали з майже рекордних максимумів на тлі відновлення фондових ринків

Ціни на золото впали з майже рекордних максимумів на азіатських торгах у вівторок, оскільки відновлення фондових ринків знизило попит на активи-прихістки, хоча нестабільні настрої все ще підтримують відносно оптимістичні настрої щодо жовтого металу.

У понеділок ціни на золото зросли майже до рекордних максимумів, оскільки обвал на світових фондових ринках змусив трейдерів звернути увагу на такі безпечні активи, як злитки та єна. Зростаючі очікування рецесії в США і зниження процентних ставок підтримували ціни на золото, одночасно завдаючи удару по долару.

Очікування відплати Ірану і ХАМАСу по Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАСу в Тегерані також підтримувало підвищений попит на безпечний притулок.

Спотове золото о 07:50 EET впало на 0,3% до $2 402,57 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, впали на 0,1% до $2 443,0 за унцію. Спотові ціни на початку тижня досягли 2460$ за унцію.

У вівторок жовтий метал дещо ослаб, оскільки долар відновився з майже семимісячного мінімуму.

Різкий підйом на фондових ринках також знизив попит на жовтий метал як на безпечний притулок, оскільки ризикові активи виграли від хвилі вигідних покупок.

Але золото все одно зберегло більшу частину своїх нещодавніх прибутків, оскільки перспектива зниження відсоткових ставок також стимулювала приплив коштів у жовтий метал. Зниження відсоткових ставок є добрим знаком для золота, оскільки воно зменшує альтернативну вартість інвестицій в цей метал.

Інші дорогоцінні метали виграли від цієї торгівлі, але зазнали значних втрат на останніх сесіях через відносно меншу привабливість золота як безпечного притулку.

Ф'ючерси на платину стабілізувалися на рівні $918,85 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло знизилися на 0,7% до $27,020 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь знизилися у вівторок після тривалих втрат на тлі побоювань рецесії в США і невизначеності щодо Китаю.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до $8 806,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали майже на 1% до $3,9660 за фунт.

Ринки побоюються рецесії в США після низки невтішних даних з ринку праці, а також ознак уповільнення виробничої активності.

Слабкі виробничі дані з Китаю посилили ці побоювання і завдали удару по міді через перспективу уповільнення попиту в усьому світі.

Цього тижня основна увага буде прикута до економічних показників з Китаю, зокрема, до даних по торгівлі та інфляції, які вийдуть пізніше цього тижня.