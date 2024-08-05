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АНАЛІТИКА

Експерти: на тлі обвалу біткоїна більшість ASIC впали нижче точки беззбитковості

16:52 05.08.2024 |

Фінанси

 

Після значного просідання курсу біткоїна 4-5 серпня 2024 року установки для майнінгу (ASIC) з енергоспоживанням понад 23 Вт впали нижче точки беззбитковості, згідно з експертами F2Pool. Тільки деякі моделі, як і раніше, приносять прибуток.


 

Всього таких установок п'ять: Antminer S21 Hydro, S21, Avalon A1466i, Antminer S19 XP Hydro, S19 XP.

Експерти: на тлі обвалу біткоїна більшість ASIC впали нижче точки беззбитковості

 Рейтинг майнінг-установок за рівнем прибутковості. Джерело: F2Pool.

При цьому ті моделі, енергоспоживання яких перевищує 29 Вт, працюватимуть у збиток, згідно з порталом. Він становить від $0,04 до $2 і більше на добу.

Нагадаємо, у липні 2024 року експерти F2Pool публікували схожий рейтинг. Однак на той момент складність майнінгу була нижчою, що вплинуло на показники. У зв'язку з цим кількість ASIC у «зеленій» зоні була значно вищою.

4-5 серпня 2024 року курс біткоїна впав нижче $50 000. Потім він частково відновився, але просадка на добовому графіку все одно становить понад 13%.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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