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Експерти: на тлі обвалу біткоїна більшість ASIC впали нижче точки беззбитковості
16:52 05.08.2024 |
Після значного просідання курсу біткоїна 4-5 серпня 2024 року установки для майнінгу (ASIC) з енергоспоживанням понад 23 Вт впали нижче точки беззбитковості, згідно з експертами F2Pool. Тільки деякі моделі, як і раніше, приносять прибуток.
За матеріалами:
incrypted.com
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