Експерти: на тлі обвалу біткоїна більшість ASIC впали нижче точки беззбитковості

Всього таких установок п'ять: Antminer S21 Hydro, S21, Avalon A1466i, Antminer S19 XP Hydro, S19 XP.

Рейтинг майнінг-установок за рівнем прибутковості. Джерело: F2Pool.

При цьому ті моделі, енергоспоживання яких перевищує 29 Вт, працюватимуть у збиток, згідно з порталом. Він становить від $0,04 до $2 і більше на добу.

Нагадаємо, у липні 2024 року експерти F2Pool публікували схожий рейтинг. Однак на той момент складність майнінгу була нижчою, що вплинуло на показники. У зв'язку з цим кількість ASIC у «зеленій» зоні була значно вищою.

4-5 серпня 2024 року курс біткоїна впав нижче $50 000. Потім він частково відновився, але просадка на добовому графіку все одно становить понад 13%.