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Банк «поганих активів»: Гетманцев пропонує розібратися з проблемними кредитами
15:54 05.08.2024 |
Для врегулювання проблемної заборгованості непрацюючих банківських кредитів (NPL) голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пропонує створити банк "поганих активів" (bad bank).
Про це Гетманцев написав у Telegram
За його словами, попри усі застереження, за останні 30 років у світі накоплений значний позитивний досвід функціонування таких установ (як реакція на банківські кризи на початку 90-х, азійську фінансову кризу наприкінці 90-х, світову фінансову кризу 2008 р.).
"Така спеціалізована установа може бути створена на базі одного із невеликих банків, який через санкції нещодавно перейшов у власність держави, можливо за додаткової участі донорів.
Її основна місія - взяти на свій баланс із певним дисконтом всю або більшу частину поточних та майбутніх воєнних NPL з метою подальшого пасивного або активного управління такими стресовими активами, в тому числі забезпечувати їх продаж, секьюритизацію, відновлення їх вартості, добиватись компенсацій за зруйновані активи за рахунок централізованих позовів проти Росії тощо", - написав Гетманцев.
За його словами, це б розгрузило звичайні комерційні банки, дозволивши їм сконцентруватись на нарощуванні здорового кредитного портфеля, і пришвидшило відновлення кредитування.
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