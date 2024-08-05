Долар США дешевшає до євро, дорожчає до фунта і падає до єни

Курс долара США демонструє підвищену волатильність на торгах у понеділок: американська валюта дешевшає в парі з євро, зростає до фунта стерлінгів і різко знижується до японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,5%, як і ширший WSJ Dollar Index.

Пара євро/долар за даними на 14:48 EET торгується на рівні $1,0953 порівняно з $1,0913 на закриття сесії минулої п'ятниці, євро додає близько 0,4%.

Курс фунта до долара опускається на 0,4% і становить $1,2755 проти $1,2804 за підсумками попередньої сесії.

Вартість американської валюти в парі з єною впала на 2,7%, до 142,63 єни порівняно зі 146,55 єни наприкінці минулого тижня. Єна торгується на максимумі за сім місяців.

Світові ринки в понеділок демонструють різкі коливання через зростання побоювань рецесії в Сполучених Штатах. Зокрема, аналітики Goldman Sachs тепер оцінюють вірогідність такого сценарію в найближчий рік у 25% проти раніше очікуваних 15%. Такі ризики можуть спровокувати більш швидке або більш активне зниження ключової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС), вважають деякі економісти.

Це може посилити ступінь розбіжності в курсах ДКП у США і Японії, яка почала підвищувати ставку минулого тижня. Така ситуація призвела до стрибка курсу єни на 7,3% за останні п'ять сесій. Більшість аналітиків вважає, що до кінця поточного фінроку (до березня 2025 року) ми побачимо ще два підвищення ставки.

Вартість долара в парі з офшорним юанем впала на 0,9%, до 7,1039 юаня.

У парі з індійською рупією долар виріс на 0,4%, до 84,14 рупії за долар, індійська валюта оновила історичний мінімум.